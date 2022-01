Visti da vicino, a Vibo la presentazione del libro di Ivan Fiorillo “L’acqua è blu ma non a scuola”

Il 19 gennaio, alle ore 18.00, nella sala di Palazzo Gagliardi, che oramai ospita la rassegna, un giovane vibonese, Ivan Fiorillo. Laureato in scienze e tecnologie della comunicazione ha proseguito gli studi universitari conseguendo la laurea magistrale in Quaternario Preistoria ed Archeologia. Attualmente frequenta un master in Gestione dei beni culturali e gestisce un podcast.

Ha scritto L’acqua è blu ma non a scuola, una indagine sulle convinzioni, le false conoscenze e le inconsapevolezze, i momenti nelle quali sono nate e quelli in cui sono state smentite. Ma perché alcune continuano a diffondersi anche sui media e ad essere presenti in ambito didattico-scolastico? Ivan ne ha parlato con esperti e potrà aiutarci a comprendere.

Ricordiamo che l’ingresso è soggetto a prenotazione a unlibroalmese@isolachenonce-noprofit.com e che da disposizioni per l’ingresso necessita super green pass e mascherina ffp2. Il controllo sarà effettuato dall’Associazione di Protezione civile Augustus di Vibo Valentia.