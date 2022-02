Le opere dell’artista Liguori approdano a Napoli: «Così omaggio la nostra bellissima terra»

Il maestro parteciperà alla triennale d’arte figurativa in programma al Museo ferroviario per poi raggiungere Roma, Venezia e Palermo

L’artista vibonese Enzo Liguori e le proprie opere protagonisti di un tour fuori dalla Calabria. Liguori, originario di Francica, parteciperà alla triennale d’arte figurativa in programma al Museo ferroviario statale di Napoli dal 19 al 29 marzo. Dalla città partenopea il viaggio si ramificherà fino alla capitale per poi raggiungere Venezia e Palermo: «Si tratta – ha spiegato Liguori – di una grande opportunità. A Napoli sarà allestita una suggestiva mostra e aderirò al fianco di validi artisti di calibro nazionale». [Continua in basso]

La Calabria nelle opere di Liguori

In questo percorso, Liguori porterà con sé diverse opere con una caratteristica comune, la Calabria: «Porto come tema la nostra terra, con i campi di papaveri, l’agave, l’azzurro del mare. Sto cercando di portare fuori dai confini regionali le bellezze del territorio, i suoi panorami campestri, gli ambienti marini. C’è interesse e curiosità, sono orgoglioso di tutto questo».

Il Covid e i riflessi sull’arte

L’emergenza pandemica ha sicuramente stoppato molte iniziative culturali ma passo dopo passo vengono conquistate fette di normalità: «In questo periodo di fermo ho lavorato tantissimo e prodotto bellissime tele. La Calabria e le sue meraviglie- conclude Liguori – occupano il posto d’onore e posso dire di aver già ricevuto i primi apprezzamenti».