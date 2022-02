Carnevale, a Vibo il Pd lancia una raccolta di vestiti per bambini

È la festa più colorata dell’anno, attesissima soprattutto dai più piccoli. Il Partito democratico della città di Vibo Valentia ha organizzato una raccolta solidale di abiti di Carnevale. Un modo per regalare momenti di spensieratezza a tanti bambini provenienti da nuclei familiari in difficoltà. La crisi economica, la pandemia ancora mordente, hanno messo a dura prova il tessuto economico-sociale cittadino. Molti i nuclei familiari in difficoltà a cui le associazioni cittadine cercano di tendere una mano. In tale contesto s’inserisce l’iniziativa dem. [Continua in basso]

La raccolta vestiti di Carnevale

Quindi l’appello ai cittadini: «sabato 12 febbraio, dalle ore 17.00 alle 20.00, si potranno donare presso la sede del Partito di via Argentaria i vestiti di Carnevale, nuovi o usati. Una volta sanificati verranno messi a disposizione delle famiglie meno abbienti regalando un sorriso ai più piccoli», avvisa il Pd.

Simile iniziativa era stata promossa in occasione del Natale con la raccolta giochi e vestiti (per bambini) anche usati. Contestualmente era stata lanciata una campagna per regalare cibo, cucce e coperte ai cani e gatti randagi e agli amici a quattro zampe custoditi nel canile provinciale. Tale attività era stata portata avanti in collaborazione con l’Enpa- sezione Vibo Valentia.