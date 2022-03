A Sant’Onofrio una serata di musica in occasione della festa delle donne

Una serata di musica è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Sant’Onofrio nei giorni scorsi in occasione della festa delle donne. La serata, riferisce una nota stampa, è stata incentrata sul tema femminile ma l’occasione non è mancata per dedicare un pensiero al popolo ucraino e alla situazione di instabilità che la guerra sta causando in questo ultimo periodo. [Continua in basso]

Canzoni sulla pace, contro la guerra e sulle donne sono state eseguite live da un quintetto musicale composto da tre voci femminili e due chitarristi. «Questa serata nasce con l’intenzione di ricordare quanto l’universo femminile racchiuda in sé un concentrato di tante cose, il cui unico obiettivo è farcela a prescindere dalla bellezza o dal colore della pelle. – affermano Rossana La Fortuna e Annamaria Donato consigliere comunali co-protagoniste della serata musicale – Dedichiamo ciò alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita e alle donne deboli affinché riescano a trovare dentro di loro la forza per andare avanti e ricordare che nel cuore c’è l’arcobaleno e pertanto nessuno merita di odiarsi perché non si accetta e la libertà non può costare il silenzio».

E poi ancora «un invito alle donne a riscoprire la propria bellezza e ad amarsi così come si è, liberandosi dalla paura di essere giudicate, trovando il coraggio di mostrare le proprie ferite e le proprie debolezze».