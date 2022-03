Vibo, al Conservatorio recital del pianista jazz Giovanni Mazzarino

Giovedì 24 marzo secondo appuntamento dei concerti organizzati dal Conservatorio di musica e Ama Calabria con un recital del pianista jazz Giovanni Mazzarino, apprezzato docente del Fausto Torrefranca. Il programma è incentrato sul progetto Piani Paralleli composto dallo stesso interprete. L’appuntamento è alle ore 18 nell’Aula magna del Conservatorio – sede di viale Affaccio.

Mazzarino suona e si occupa di musica jazz dal 1980. Ha collaborato e inciso con: Enzo Randisi, Gianni Basso, Enrico Rava, Paolo Fresu, Franco Cerri, Enrico Intra, Lino Patruno, Massimo Urbani, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Francesco Cafiso, Javier Girotto, Mark Murphy, Steve Swallow, Tom Harrell, Randy Brecker, Steve Grossmann, Bob Mintzer, Lester Bowie, Jimmy Cobb, Bobby Durham, Adam Nussbaum, Kurt Rosenwinkel e tanti altri ancora. [Continua in basso]

Nel 2002 si è classificato al 1° posto come “Miglior nuovo talento italiano” per il Referendum Top Jazz indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz e nel 2009, dalla critica specializzata, è stato considerato tra i tre migliori pianisti italiani insieme a Stefano Bollani e Dado Moroni. Ha inciso a suo nome 20 album e oltre 50 come sideman in qualità di arrangiatore e direttore musicale. Ha tenuto corsi, conferenze e “Master Classes” in tutto il mondo presso importanti Istituzioni (Conservatori, Università, Accademie delle Belle Arti, Istituti di Cultura Italiani). Nel novembre 2014 ha tenuto una Master Class di Armonia e Tecnica dell’Improvvisazione presso il prestigioso Berklee College of Music di Boston (Usa).

Si è esibito nei più importanti Festival italiani e stranieri suonando in diversi continenti, in luoghi prestigiosi e per le più importanti organizzazioni concertistiche quali la IUC di Roma, Umbria Jazz, Marciac Jazz Festival, il “Dubai Philips Jazz Festival” a Dubai, l’Euro Jazz Festival di Città del Messico, i Festival internazionali di Barquisimeto in Venezuela, Cali, Barranquilla, Medellin, Pasto, Bogotà e Cartegena in Colombia, il Festival Internazionale di Jakarta in Indonesia, il Festival Internazionale di Lima in Perù, l’Associazione Musicale Scarlatti di Napoli, la Casa del Jazz di Roma, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, il Jazz Center di Istanbul, il National Theatre e la National Portrait Gallery di Londra, l’Università di Brussels, nei più importanti Teatri lirici italiani e Jazz Club nel mondo quali il Duc Des Lombards e il Sunset di Parigi, il Fasching di Stoccolma, il Porgy & Bess di Vienna, il Blue Note di Milano, il Kitano Jazz Club a New York, oltre che per diversi Istituti Italiani di Cultura sparsi nel mondo. È titolare della cattedra di Tecniche di Improvvisazione Musicale presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.