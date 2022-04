Svizzera, terra vicina e lontana: 11 scrittori presenteranno la letteratura elvetica a Vibo

Dal racconto dell’emigrazione in Svizzera alle scritture di montagna e di lago, passando per i miti della tradizione elvetica. Eventi dal 19 al 23 aprile

L’Associazione svizzera degli scrittori di lingua italiana (Assi) rappresenterà la letteratura elvetica a Vibo Valentia, nominata Capitale del libro dal Ministero della Cultura italiano e sede di diversi eventi letterari tra il 2021 e il 2022. Undici autrici e autori italofoni iscritti all’Assi e provenienti dalla Svizzera italiana, francese e tedesca animeranno così dal 19 al 23 aprile 2022 un programma intitolato “La Svizzera, terra vicina e lontana” e composto di eventi rivolti ad adulti e giovani, grazie alla collaborazione con sette scuole della cittadina calabrese. Dal racconto dell’emigrazione in Svizzera alle scritture di montagna e di lago, passando per i miti della tradizione elvetica, ogni conferenza vedrà la partecipazione di due o tre scrittori che interagiranno con il pubblico per trasmettere il valore della scrittura rossocrociata. [Continua in basso]

L’iniziativa è sostenuta da Pro Helvetia e dal Comune di Vibo Valentia. Il programma completo è sul sito di Assi mentre sul sito di Vibo Valentia capitale del libro (www.vibocapitaledellibro.it) sarà possibile seguire alcuni eventi in diretta. Ecco l’elenco delle autrici e degli autori partecipanti, in ordine alfabetico: Mattia Bertoldi, Luca Brunoni, Davide Buzzi, Sabrina Caregnato, Begoña Feijoó Fariña, Dario Galimberti, Giorgio Genetelli, Alberto Micelotta, Elda Pianezzi, Carlo Simonelli, Flavio Stroppini. Mattia Bertoldi, presidente dell’Assi: «Per il nostro sodalizio è un onore e un piacere rappresentare la letteratura svizzera a Vibo Valentia. Il comitato che ha organizzato la manifestazione ha scelto le autrici e gli autori da invitare ed è stato bello vedere con quale entusiasmo le persone hanno dato la propria disponibilità. Bisogna poi ricordare che tutto nasce dalla proposta di un nostro associato, Carlo Simonelli, sottolineando il valore di associazioni come le nostre in cui è il gioco di squadra a fare la differenza.»

Elda Pianezzi, responsabile del segretariato di Assi e partecipante: «Spingendosi fino a Vibo Valentia, l’Associazione allarga letteralmente i propri confini, creando un ponte che unisce la Svizzera italiana, la Svizzera d’oltralpe e la vicina Penisola. In questo modo, gli autori dell’Assi presenti avranno la possibilità di parlare di letteratura, insieme, in un contesto vivace e attento che saprà mettere in evidenzia ciò che li accomuna agli altri scrittori di lingua italiana e ciò che li rende invece unici.» Carlo Simonelli, membro di Assie promotore dell’iniziativa: «Questo progetto nasce da un sogno: organizzare nella mia terra d’origine, la Calabria, un raduno di scrittrici e scrittori svizzeri di lingua italiana. Saremo ben in undici a rappresentare la Svizzera a Vibo Valentia e per me, personalmente, è stato come mettere in dialogo la mia patria e la terra che mi ha accolto, la Svizzera.»