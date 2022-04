A Pasqua e Pasquetta musei aperti in Calabria e anche a Vibo: ecco quali

C’è anche il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia tra quelli che resteranno aperti in tutta Italia a Pasqua e Pasquetta. Aperture speciali di monumenti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici statali che – sottolinea in una nota il ministero della Cultura guidato da Franceschini – consentiranno a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche e culturali italiane. Il ministero ricorda che per l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali, dal 1° aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione. Il ministero della Cultura consiglia comunque di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita. [Continua in basso]

I musei aperti in Calabria a Pasqua e Pasquetta

Catanzaro:

Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico di Scolacium – Borgia

Domenica 9:00 -13:00

Domenica: chiuso

Lunedì: 9:00 -17:00

Cosenza:

Museo Archeologico di Amendolara

Domenica 9:00 – 14:00

Domenica 9:00 -19:00

Domenica 9:00 -17:00

Domenica 10:00 – 18:00

Lunedì 10:00 – 18:00

Crotone:

Museo Archeologico Nazionale di Crotone

Domenica 9:00 -20:00

Domenica 9:00 -19:00

Lunedì 9:00 -19:00

Reggio Calabria:

Museo e Parco Archeologico Nazionale-Locri

Domenica 9:00 -20:00

Lunedì 9:00 -20:00

Museo e Area Archeologica dell’antica Kaulon Monasterace

Domenica 9:00 -20:00

Lunedì 9:00 -20:00

La Cattolica-Stilo

Domenica 8:00 – 20:00

Lunedì 8:00 – 20:00

Museo Archeologico Nazionale- Reggio Calabria

Domenica 9:00 – 20:00

Lunedì 9:00 – 20:00

Museo Archeologico di Medma-Rosarno

Domenica 14:00 – 20:00

Lunedì 14:00 – 20:00

Vibo Valentia: