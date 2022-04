Bovalino, premio speciale per lo studioso e antropologo vibonese Lombardi Satriani

Si svolgerà domenica 24 aprile alle ore 18,00 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Francesco La Cava” di Bovalino la cerimonia di premiazione della V edizione del Premio Letterario Mario La Cava, promosso e organizzato dal Comune di Bovalino in collaborazione con il Caffè letterario Mario La Cava. In occasione della cerimonia, che sarà condotta da Mara Rechichi e dalla giornalista Mariateresa Ripolo, ed in presenza dei finalisti, i giurati Cinzia Leone, Giuseppe Lupo, Marco Gatto, Domenico Calabria e Pasquale Blefari comunicheranno l’opera vincitrice di questa edizione. I soci del Caffè letterario sceglieranno invece l’opera vincitrice del Premio dei lettori. Le letture saranno affidate all’attrice Giulia Palmisano, all’attore e poeta Giovanni Ruffo e alla scrittrice Rossella Scherl, con la collaborazione del gruppo teatrale “Gruppo spontaneo”. [Continua in basso]

Il premio speciale

Il Premio speciale "La Melagrana" va a Luigi Maria Lombardi Satriani, professore emerito presso l'Università La Sapienza di Roma; ha insegnato all'Università della Calabria, di cui è stato preside della Facoltà di Lettere e Filosofia e Prorettore per le attività culturali, inoltre è stato presidente dell'Associazione Italiana per le Scienze Etno-Antropologiche (Aisea). Studioso dei fenomeni antropologici, ha pubblicato opere capitali sul tema, tradotte anche all'estero, tra cui Il ponte di San Giacomo (Premio Viareggio 1982), Diritto egemone diritto popolare, Nel labirinto, Il sogno di uno spazio.

I finalisti

Io sono Gesù di Giosuè Calaciura (Sellerio), Il popolo di mezzo di Mimmo Gangemi (Piemme), e La quercia di Brugel di Alessandro Zaccuri (Aboca) sono le tre opere finaliste, selezionate tra le 15 in concorso.