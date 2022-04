L’International jazz day anche a Vibo grazie al Conservatorio

Sabato 30 aprile, dalle ore 17,30 alle 19:30, nell’ Auditorium Spirito Santo di Vibo Valentia avrà luogo l’evento “International jazz day”, a cui prenderanno parte gli studenti del triennio e del biennio accademico Jazz del Conservatorio “Fausto Torrefranca”. La manifestazione sarà coordinata dai docenti del dipartimento Jazz.



«Una serata con i giovani talenti del dipartimento Jazz – spiegano gli organizzatori – del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, che celebrano così la giornata internazionale del Jazz.

Istituito dalla conferenza generale dell’Unesco, su proposta di Herbie Hancock, e riconosciuto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’International Jazz Day riunisce Paesi e comunità in tutto il mondo per celebrare il 30 Aprile “l’arte del jazz”, evidenziando il ruolo importante nell’incoraggiare il dialogo, combattere la discriminazione e promuovere la dignità umana, in particolare,per “il riconosciuto ruolo diplomatico del jazz nell’unire le persone in tutti gli angoli del globo”».