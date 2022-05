Al Sistema bibliotecario vibonese letture ad alta voce e laboratori per adulti e bambini

Al polo culturale riparte il “Club dell’uncinetto”. In vista della festa della mamma, per i bimbi, promosso il laboratorio creativo “Un quadro per te”

Torna al Sistema bibliotecario vibonese il “Club dell’uncinetto”. Il progetto ripartirà domani, 4 maggio e si terrà ogni mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30: «L’arte dell’uncinetto – scrivono i promotori – è anche l’arte di ritrovare sè stessi, di riservare un pò di tempo alle creazioni di un piccolo sogno con le proprie mani. Il Club – aggiungono – è aperto a tutti coloro i quali hanno il desiderio di imparare qualcosa di buono o di consolidare basi già acquisite». Ai partecipanti basterà un gomitolo, un uncinetto e un po’ di fantasia. [Continua in basso]

Il laboratorio per i più piccoli

Le iniziative non finiscono qui. Per il 5 maggio, il centro culturale sito nella suggestiva cornice di Palazzo Santa Chiara, promuove il laboratorio “La mia mamma è comune un fiore”. A partire dalle 16, previsto laboratorio creativo “Un quadro per te” per bimbi dai 6 ai 10 anni. Alle 17.30 spazio per le letture ad alta voce per i piccoli dai 6 mesi (accompagnati da un adulto). La prenotazione è obbligatoria ed è prevista la presenza massima di 10 bambini. Tutte le info sono disponibili anche sulla pagina Fb del Sbv.

