A Tropea il Festival dei cinque colori dedicato alla sana alimentazione

Sono quasi 23 milioni gli italiani, tra adulti e bambini, che a causa della pandemia sono aumentati di peso, rischiando disturbi cardiovascolari e metabolici e malattie come tumori e diabete. Un adulto su dieci è addirittura obeso. Per «contribuire ad arginare questa pericolosa situazione, dal 18 al 22 maggio debutterà a Tropea la prima edizione del Festival dei cinque colori dedicato alla sana alimentazione.



Diversi i convegni previsti, con importanti opinion leader del mondo medico, perché «cibo significa in primo luogo salute». Gli organizzatori spiegano quindi che «la cinque giorni 2022 avrà come tema la prevenzione, con l’obiettivo di illustrare l’importanza del seguire corretti stili di vita. Si tratterà di un evento unico nel suo genere, una grande kermesse annuale che si arricchirà in ogni edizione per ritagliarsi uno spazio in cui coniugare benessere, cultura, sostenibilità, arte e ambiente. Rivolto a tutte le fasce d’età, dai bambini – che verranno coinvolti con attività nelle scuole – agli adolescenti, dagli adulti agli anziani, vedrà la partecipazione di testimonial, medici, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti e sarà trasmesso in streaming per raggiungere un più vasto pubblico e avere respiro nazionale, con l’obiettivo di diventare, anno dopo anno, punto di riferimento nel mondo della corretta alimentazione». Sarà possibile seguire il festival da qualsiasi parte d’Italia: a idearlo è stata l’associazione Pancrazio, nata da giovani studenti di medicina, farmacia e biologia al fine di realizzare progetti nel campo della salute e del benessere.



«Come Regione Calabria – ha dichiarato la vicepresidente Giuseppina Princi – siamo onorati di ospitare il Festival perché crediamo sia fondamentale ricordare quanto la corretta alimentazione possa incidere sulla salute. Siamo felici che l’associazione abbia deciso di realizzare questo Festival in Calabria, un progetto che può migliorare l’approccio al cibo e contemporaneamente valorizzare un territorio con prodotti tipici di alta qualità».

La Calabria è infatti una regione in cui l’argomento “prevenzione” dovrebbe essere particolarmente trattato: «La nostra è una delle regioni italiane più colpite dai problemi legati al peso eccessivo di grandi e piccoli, ma anche una delle capitali della dieta mediterranea – aggiunge il sindaco di Tropea Giovanni Macrì –. Per questo, educare a un consumo sano del cibo, qui, è ancora più importante: con le buone abitudini a tavola si può davvero fare prevenzione». Tante le tematiche che saranno affrontate: «È essenziale ricordare l’importanza di prendersi cura di sé a partire dalla tavola – afferma Francesco Cognetti, presidente della fondazione Insieme contro il cancro –. Questa cinque giorni sarà un’importante occasione di incontro per diffondere la tutela del benessere, soprattutto dopo il Covid, che ha modificato negativamente le abitudini quotidiane di gran parte della popolazione. Per esempio, 1,2 milioni di persone hanno iniziato o ripreso a fumare e il 44% dei bambini e il 32% degli adulti è aumentato di peso».



Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia, dichiara invece: «Mangiare correttamente, combattere la sedentarietà, ridurre il consumo di alcool, non fumare e proteggersi dal sole sono abitudini che è importante seguire per fare prevenzione primaria. Ciò è particolarmente importante perché dal 10 al 30% dei pazienti contagiati dal coronavirus ha una nuova malattia chiamata “Pasc”, che si caratterizza con palpitazioni, dolore al torace, difficoltà respiratorie, tachicardia e intolleranza all’esercizio fisico nei mesi successivi all’infezione. Proprio in questi soggetti, la prevenzione cardiovascolare deve essere aggressiva soprattutto per i pazienti con sintomi gravi o pregresse malattie cardiovascolari». [Continua in basso]

Antonia Trichopoulou, professoressa dell’Università di Atene ed esperta di tipicità del Mediterraneo evidenzia inoltre che «oltre che una tradizione che unisce molte comunità attraverso simboli e rituali, la dieta è anche uno strumento per il mantenimento della buona salute: quando la si segue si riducono infatti problemi cardiovascolari e infiammatori, cancro e diabete».