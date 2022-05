La bellezza dei panorami calabresi nell’arte del pittore vibonese Enzo Liguori -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Di Saverio Caracciolo

In questo periodo, camminando per le campagne, rimaniamo affascinati dai papaveri che formano dei veri tappeti naturali, dando anche ispirazione a molti pittori. Così ha inizio la carriera di Enzo Liguori (artista di Francica, nel Vibonese) che nel 1989, quando frequentava la seconda elementare, dipinse il suo primo quadro di papaveri. [Continua in basso]

Il suo insegnante, accorgendosi di quell’estro artistico, iniziò a impartirgli le prime lezioni di disegno, facendolo partecipare anche a un concorso interscolastico che gli valse un terzo posto. Successivamente Enzo si diplomò al Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti ricevendo quella formazione che gli ha consentito oggi di essere apprezzato in tutto il mondo. Si accorge di lui anche Rocco Cambareri, scrittore e poeta di Gerocarne nel vibonese morto nel 2013, che lo definì «pittore vero, autentico, coraggioso ed ecologico che trasforma la sua tavolozza di colori in ricchezza dell’anima facendo emozionare chi ammira i suoi quadri».