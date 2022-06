“Alla salute”: ecco il videoclip di Jovanotti girato in Calabria

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

L’attesa è finita. È uscito ufficialmente oggi, 2 giugno, il video “Alla salute” di Jovanotti girato qualche settimana fa in Calabria. Il video, prodotto da Borotalco Tv per Capitol è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, ed è finanziato nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria” Assessorato Turismo e Marketing Territoriale della Regione Calabria dell’Assessorato al Turismo guidato da Fausto Orsomarso. Il video si è avvalso della collaborazione del producer Shantel ed è stato diretto dal regista calabrese Giacomo Triglia. [Continua in basso]

I luoghi protagonisti di “Alla Salute” sono quelli che in questi giorni vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine: dagli abbaglianti colori e la luce inconfondibile del mare di Scilla, fino alla festa del vino nel borgo di Gerace. Stili diversi, bellezze differenti che porteranno in tutta Italia le meraviglie variegate della nostra regione.