“Un libro al mese”, la kermesse culturale pronta a sbarcare a Briatico

Due nuovi eventi nell’ambito della rassegna “Un libro al mese, visti da vicino”. La kermesse culturale portata avanti dall’associazione “Isola che non c’è” è pronta ad approdare anche a Briatico. L’appuntamento è in programma il 24 giugno, sala protezione civile a Briatico, alle ore 18.30. In tale occasione verrà presentato il libro “L’illusione del melograno” di Marcostefano Gallo. Ai saluti del sindaco Lidio Vallone seguirà la presentazione a cura di Roberto Naso Naccari Carlizzi, dottorando. introduce e modera Silvia Patrizia Marzano, presidente dell’Associazione “L’isola che non c’è”. Inizio ore 18.30.

Nel frattempo domani, sempre alle 18.30, all’Ascot di Vibo si terrà la presentazione “I ricordi di un Ulisside” di Pino Vitaliano. Presenta Costanza Chindamo, imprenditrice, interviene Ulderico Nisticò storico e scrittore. Arricchisce l’evento l’estro artistico del poeta Pippo Prestia.

