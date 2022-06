Al via Valentia in festival: la kermesse itinerante alla sua quinta edizione

Al via quinta edizione di Valentia in festa. Si tratta di un festival itinerante tra i più importanti della Calabria. Si parte da Vibo Valentia dall’1 al 3 luglio 2022. Presso il Valentianum, dove sarà possibile assistere ai dibattiti e degustare gratuitamente le specialità di diverse aziende enogastronomiche locali. Tra queste, ci saranno gli stand del GAL Terre Vibonesi, Caffo, Di punta, la cantina Maddalona, la cantina Artese, i tartufi di Bar Dante, Tropical Fruit, Lamarosa e tanti altri stand. [Continua in basso]

Alle 18:15 la presentazione de Il male non è qui. Matteo Messina Denaro. Il romanzo, di Gaetano Pecoraro. L’autore è nato a Palermo nel 1984. Dopo la laurea in Storia contemporanea ha collaborato con l’Ansa di Milano e ilfattoquotidiano.it., per poi lavorare come inviato per la trasmissione Piazzapulita su La7. Dal 2015 è inviato de Le Iene. Ha vinto il Premio Mario Francese, sezione giovani (2012), il Premio Franco Giustolisi «Giustizia e Verità» (2016) e il Premio L’anello debole – Comunità di Capodarco (2017). È autore del podcast Armisanti. Vite mafiose e morti ordinarie. Il male non è qui è il suo primo libro e, in esclusiva nazionale, verrà presentato con la presenza del Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. L’incontro, moderato da Pietro Comito di LaC TV, vedrà la partecipazione anche di Maria Limardo, Sindaco di Vibo Valentia.

Alle ore 19, Insopportabilmente donna, con Tess Masazza. L’evento si aprirà̀ con i saluti istituzionali di Rino Putrino, presidente del Consiglio di Vibo Valentia. Al dibattito, moderato da Teresa Pugliese, parteciperà̀ Corrado L’Andolina, Sindaco di Zambrone. Incredibilmente seguita sui social, Tess Masazza è un’attrice, YouTuber e comica italiana, il cui successo è nato sul web proprio grazie alla webseries Insopportabilmente Donna, che ad oggi conta oltre 500 milioni di visualizzazioni. Nel 2022, oltre al suo arrivo in libreria, Tess è approdata anche su Prime Video nei panni di una delle concorrenti della seconda stagione di Lol: Chi Ride è Fuori.