Torna la rassegna BriatiCult: ospiti Raffaele Rio (Demoskopika) e il deputato Viscomi

La kermesse culturale curata dalla Pro loco di Briatico in collaborazione con il Comune. Evento in programma il 3 luglio

Si parlerà di turismo, di idee innovative in grado di migliorare la qualità della vita nel territorio in cui viviamo. Nuovo appuntamento per la rassegna “BriatiCult” promossa dalla Pro loco di Briatico con la collaborazione del Comune. Il prossimo evento si terrà il 3 luglio alle ore 21.00 in piazza Marconi. La città del mare ospiterà Raffaele Rio, presidente Demoskopika ed ex dirigente generale del dipartimento “Turismo” della Regione Calabria, nonché autore di due volumi “Ritorno al turismo” e “Turismo in quarantena”. Ci sarà anche Antonio Viscomi deputato della Repubblica Italiana e professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro.