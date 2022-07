A San Calogero successo per il saggio di fine anno della scuola “Asd big match”

Una serata da incorniciare, fatta di musica, danza, colori ed emozioni. È quella che ha vissuto ieri sera, in una piazza Calipari gremita di gente, la comunità di San Calogero, con il consueto saggio di fine anno accademico del centro di danza e di arti marziali “Asd Big match the gym”. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il centro di arti coreutiche e marziali, guidato dai coniugi Salvatore Romano e Maria Zinnà, ha voluto portare in scena lo spettacolo “Danza adesso” direttamente in piazza, coinvolgendo ben 55 protagonisti tra ballerine e atleti, dai 4 ai 17 anni. [Continua in basso]

Le piccole e grandi allieve della scuola, sotto le direttive delle maestre Ilaria Manduca e Paola Lacquaniti, si sono cimentate in coreografie di danza contemporanea, moderna e aerea, alcune delle quali hanno ricevuto anche diversi riconoscimenti a livello nazionale nelle varie competizioni via via affrontate. Tra un’esibizione e l’altra c’è stato spazio anche per una dimostrazione di kick boxing, seguita dalla consegna di un premio al merito a due atlete, Lara Romano e Stellamaris Zinnà, che saranno protagoniste, uniche calabresi di specialità, ai prossimi mondiali di Jesolo d’autunno. Nella danza, invece, le ballerine Flavia Ferraro e Grazia De Vita saranno presenti ai prossimi mondiali di danza aerea con la nazionale italiana.

Non hanno nascosto la loro soddisfazione al termine della serata i responsabili dell’associazione Big Match, Salvatore e Maria, i quali, ringraziando quanti hanno contribuito all’organizzazione dello spettacolo, hanno tenuto a far sapere di essere anzitutto felici e orgogliosi di dare a molte ragazze e ragazzi l’opportunità di esprimersi attraverso la danza e le arti marziali. “Attività – hanno aggiunto i due – che oltre a forgiare corpo e mente, contribuiscono, insieme alla scuola e alla famiglia, a far scaturire dal fanciullo l’adulto di domani portatore di solidi principi morali ed etici“. Appuntamento, dunque, al prossimo anno con una nuova ed entusiasmante stagione di danza.

