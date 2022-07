Contributi per l’acquisto di libri: fondi anche a 16 biblioteche del Vibonese

Torna anche quest'anno l'iniziativa del Ministero della Cultura per sostenere l'editoria libraria locale. Tra i beneficiari in provincia, non solo Comuni ma anche un liceo e il Sistema bibliotecario vibonese

Nuova linfa per le biblioteche italiane: anche quest’anno, infatti, il Ministero della Cultura ha previsto per esse dei contributi per l’acquisto di libri. Un’iniziativa volta a sostenere l’editoria libraria, ma anche ad ampliare l’offerta culturale delle biblioteche dislocate in ogni angolo del territorio.

L’elenco dei beneficiari, tra coloro che avevano presentato domanda, è stato recentemente pubblicato dal Dicastero e vede figurare anche sedici biblioteche site nel territorio vibonese. [Continua in basso]

Acquistare nelle librerie del territorio

Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca dovranno essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche

e diritto d’autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre. È acquistabile solo materiale cartaceo (sono quindi esclusi ad esempio gli audiolibri o gli ebook). Altra importante regola è relativa al fatto che almeno il 70% dei libri deve essere acquistato in tre diverse librerie presenti nel territorio della provincia – o della regione qualora nella propria provincia non siano presenti almeno tre librerie. Il restante 30% è “libero”, anche se non è consentito acquistare al di fuori del territorio nazionale o online. Il contributo a disposizione va speso integralmente.

Contributi a 16 biblioteche del Vibonese

Nel Vibonese, ad essere “premiati” sono stati non solo Comuni: beneficeranno delle risorse in arrivo dal Ministero guidato da Dario Franceschini anche il Sistema bibliotecario vibonese, la biblioteca del liceo Capialbi e l’Istituto della biblioteca calabrese di Soriano (associazione onlus). Di seguito, nel dettaglio, tutte le biblioteche della provincia di Vibo interessate e i relativi importi ottenuti.

Tags

biblioteche

Articoli correlati