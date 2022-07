A Nicotera la presentazione del nuovo libro di Pantaleone Sergi

La presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore di Limbadi, Pantalone Sergi, intitolato “Il giudice, sua madre e il basilisco” si terrà giovedì 21 luglio, alle ore 20.00, al Bar One, all’ombra del settecentesco Castello dei Ruffo di Nicotera. [Continua in basso]

È il secondo di una serie di importanti appuntamenti letterari che avranno luogo in quello che è il luogo simbolo della movida della cittadina costiera vibonese, che si propone ora anche come luogo di cultura e di conoscenza.

«Questo romanzo – scrive lo stesso Pantaleoni Sergi – descrive con delicatezza, senza calcare la mano, l’inferno della Santa ’ndrangheta, un fenomeno criminale articolato e complesso, per il tramite della tenerezza familiare e restituisce con maestria cosa può arrivare a essere un territorio come Mambrici, la Macondo dell’autore, che su quell’inferno è costruita».

«Al fondo di questo racconto – continua l’autore -, non c’è tanto la solita storia di mafia, con tutti i suoi connotati tipici, quanto una storia sul destino dell’individuo che, in parte, ciascuno si costruisce da sé come la protagonista Marelina, in parte è determinato dal passato, il figlio Enrico Zanda, il giudice, e in parte deriva da una combinazione di elementi accidentali dalle circostanze, dai luoghi, dalla società, dal contesto come si ricava dalla storia del capomafia Sarazzo Borrello, “il Basilisco”, la cui vita s’incrocia drammaticamente con quella del giudice e della madre».

A moderare la serata sarà il giornalista e professore Antonio Ricottilli.

