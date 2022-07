Tropea, borse di studio in memoria di Antonio Mamone: i nomi dei vincitori – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Ieri nella sala Albino del Tropis hotel, a Tropea, si è svolta la conferenza stampa durante la quale sono stati resi noti i nomi dei sei studenti risultati vincitori della quarta edizione della Borsa di studio “Costruisco il mio futuro” in memoria di Antonio Mamone. [Continua in basso]

I premiati

Romeo Miriam per il Liceo Classico “P. Galluppi”, a cui va una borsa di 1500,00 €;

Paglianiti Alessio per il Liceo Scientifico “F.lli Vianeo”, borsa di 1500,00 €;

Marchese Benedetta, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Ambito Turistico, borsa di 3000,00 €;

Accorinti Pasquale, Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, borsa di 3000,00 €;

De Bella Luca, Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, borsa di 3000,00 €;

Lettieri Antonio, Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera, borsa di 3000,00 €.

A Vecchio Antonio, invece, è andato l’Attestato di merito per il corso serale dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera.