L’arte del pittore vibonese Liguori su abiti e accessori di moda

L’arte del pittore vibonese Enzo Liguori abbraccia la moda. Alcuni particolari delle sue opere dedicate ai paesaggi calabresi sono stati riprodotti su capi e accessori tra cui vestiti e borse. Si tratta di una iniziativa che vede protagonisti una nota sartoria modenese e il professionista originario di Francica. Girasoli, papaveri e cardi immersi in campi verdeggianti o distese di grano assolate. Un connubio che convince e restituisce l’immagine di una Calabria positiva, ancorata alle tradizioni ma capace di sorprendere grazie al dinamismo dei suoi professionisti. [Continua in basso]

Per Liguori si tratta di una vetrina di pregio: «È nata una collaborazione davvero originale. Il mio obiettivo è quello di mettere in risalto le bellezze della nostra terra. La professionalità della sartoria “Effigie” ha reso un sogno, una idea, realizzabile». L’arte così supera i confini regionali: «I capi vengono realizzati con stampe digitale e ritoccati a mano. Per adesso – aggiunge Liguori- sono disponibili on line dietro prenotazione (dalla pagina fb Artista Enzo Liguori) ma stiamo organizzando una sfilata per vederli indossati dal vivo. Stiamo valutando la location e Vibo Valentia è tra le papabili». I costi vanno dai 150 alle 350 euro.

