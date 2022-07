A San Calogero tutto pronto per la sesta edizione dei giochi di quartiere

Dopo due anni di assenza ritorna l’appuntamento più atteso dell’estate sancalogerese: i giochi di quartiere. La manifestazione dal titolo “Rioni in festa”, giunta ormai alla sua sesta edizione, vede concorrere i quartieri del paese in alcune prove dei tradizionali giochi popolari.

Gli eventi si terranno nei giorni di lunedì e martedì 1 e 2 agosto sotto l’organizzazione dell’Associazione Vivi San Calogero, guidata dal presidente Salvatore Manco. [Continua in basso]

Domenica scorsa è stato reso noto il programma della due giorni. A prendere parte ai giochi dovrebbero essere i quartieri dello “Schioppo”, del “Torretta-Maio”, del “Calvario”, del “Vignale”, del “Paese vecchio”, della “Fontana vecchia”, della “Pigna” e della frazione Calimera. L’uso del condizionale sulla partecipazione dei quartieri agli eventi è d’uopo perché alcuni di essi non hanno ancora confermato la presenza. A questo riguardo gli organizzatori premono affinché dagli stessi giungano per tempo segnali positivi, in caso contrario ne verrebbe fuori una festa monca e imperfetta. Per allestire una squadra di quartiere basta la presenza di 8 adulti e 8 bambini e non occorre pagare nulla.

Si parte, dunque, il primo agosto alle ore 17 con il ritrovo in piazza Mercato per la cerimonia di apertura e la presentazione delle squadre. Gli spettacoli saranno presentati dalla speaker Valentina Crudo. A seguire inizieranno i giochi veri e propri che prevedono le prove della “gutti chijna”, “spugna”, “cofaneda”, “puzzu senza fundu”, “ovu sodu”, “trenu ad acqua” e “portabandera” Il secondo giorno l’apertura delle danze è programmato per le 18 con la gara dei sacchi, la gara di limbò e la corsa dei carretti. Seguirà il gran finale con la cerimonia di premiazione dei rioni e il concerto di musica popolare degli affermati organettisti Francesco Donato e Antonio Cocciolo.