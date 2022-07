L’Infiorata e il borgo di Potenzoni in tv: al via le riprese della trasmissione Camper

Una vetrina di pregio per Potenzoni. L’Infiorata, manifestazione artistico-religiosa tradizionalmente svolta in occasione del Corpus domini, sarà tra i protagonisti di Camper, trasmissione in onda su Rai 1. Il piccolo centro del Briaticese, dove ogni anno si realizza il suggestivo evento di fede e arte, ha ospitato nelle scorse ore la troupe televisiva. La conduzione del programma è affidata a Tinto e Roberta Morise. Passo dopo passo, gli infioratori rappresentanti dei 4 rioni del paese (Torre, Glicine, Agave e Chiesa), hanno illustrato i passaggi salienti per la realizzazione dei tappeti florali. Un lavoro certosino, dalla scelta dei fiori di utilizzare agli accostamenti dei colori, da cui poi scaturiscono impressionanti quanto realistiche opere d’arte. In tale occasione, è stata realizzata un’opera raffigurante il Cristo con la corona di spine. [Continua in basso]

«I maestri infioratori di Potenzoni sono stati chiamati a contribuire per la realizzazione della puntata di Camper, dedicata ai borghi di Calabria e al Comune di Briatico per promuovere e conoscere il nostro territorio a livello nazionale con un’opera molto suggestiva e superba ovvero un quadro floreale che rappresenta il Cristo», ha detto Francesca Artesi, presidente dell’associazione “Potenzoni in fiore”. In più Potenzoni ha aperto le porte del laboratorio dell’Infiorata e quelle della chiesa matrice “Maria Santissima Assunta” «datata 1600 e restaurata dai fedeli di Potenzoni. L’edificio religioso – ha aggiunto Artesi – custodisce antiche statue di pregio. In più custodisce alcune reliquie di San Francesco da Paola, a cui il paese è devoto. Personalmente – conclude la presidente – voglio ringraziare innanzitutto i cittadini tutti di Potenzoni, i maestri infioratori, il comune di Briatico e quanti hanno dimostrato di credere nel nostro lavoro». Il servizio andrà in onda martedì 2 agosto alle ore 11.30.

