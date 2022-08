“Ti porto al cinema”, a Vibo Marina la proiezione del film “Mangia, prega, ama”

Prosegue a Vibo Marina la seconda edizione della rassegna cinematografica all’aperto “Ti Porto al cinema”, organizzata dalla Pro Loco di Vibo Marina. Il secondo e ultimo appuntamento, previsto inizialmente per mercoledì 3 agosto, a causa di sovrapposizioni con altri eventi organizzati dal Comune di Vibo Valentia, si svolgerà sempre presso la retro-banchina Fiume, ma nella serata di giovedì 4 agosto. Durante questa seconda serata verrà trasmessa la celebre pellicola del regista Ryan Murphy, “Mangia, prega, ama” (2010) con Julia Roberts e Javier Bardem, basata sull’omonimo libro autobiografico di Elizabeth Gilbert. [Continua in basso]

Protagonista del film è Liz Gilbert, una donna che si è convinta che la piena realizzazione della vita non risieda solamente nell’avere un buon lavoro, una bella casa e un marito dolce e affettuoso. Decisa a scoprire il vero significato dell’esistenza, lascia New York per percorrere un viaggio della durata di un anno attraverso l’Italia, l’India e Bali meditando, mangiando e con l’intenzione di scoprire l’amore autentico. Il presidente e i giovani della Pro Loco, organizzatori dell’evento, invitano a partecipare l’intera cittadinanza, ed esprimono la loro grande soddisfazione nel riproporre queste serate e nel poter offrire ancora una volta alla comunità di Vibo Marina (e non solo) un importante momento di socialità, di svago e di riflessione.

vibo marina

