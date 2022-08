Sagre, musica e teatro: nel Vibonese decine di eventi in programma fino al 31 agosto

Serate pensate per valorizzare l’enogastronomia locale oppure dedicate ai bambini. Ecco i principali appuntamenti previsti per i prossimi giorni

L’estate continua nel Vibonese. Sono decine gli eventi promossi nei paesi della costa e dell’entroterra in occasione delle vacanze. Gli appuntamenti cercano di soddisfare un pubblico variegato spaziando tra serate dedicate ai prodotti tipici del territorio, eventi pensati per le famiglie e per i più piccoli. Non mancano concerti, iniziative teatrali, letterarie e artistiche. Eccone alcune. [Continua in basso]

16 agosto

A Monterosso color party con giochi con polvere colorata, divertimento e musica. Inizio alle 21.00 parcheggio via Roma.

con giochi con polvere colorata, divertimento e musica. Inizio alle 21.00 parcheggio via Roma. A Favelloni di Cessaniti la parrocchia San Filippo attraverso il Comitato festa Maria Santissima del Lume organizza presso l’oratorio la dolce serata con tanti dolci tipici da gustare, menù tradizionali e tanta musica. Inizio alle ore 20.30.

la parrocchia San Filippo attraverso il Comitato festa Maria Santissima del Lume organizza presso l’oratorio la dolce serata con tanti dolci tipici da gustare, menù tradizionali e tanta musica. Inizio alle ore 20.30. A Mongiana festa di San Rocco , con messa e processione per le vie del paese dalle ore 10.00. In serata, musica con Nick all’Hard rock bar. Dalle 21.00.

, con messa e processione per le vie del paese dalle ore 10.00. In serata, musica con Nick all’Hard rock bar. Dalle 21.00. A Ricadi Tramonti sensoriali , alle ore 19.00 evento letterario musicale. Ingresso libero dalle ore 19.00.

, alle ore 19.00 evento letterario musicale. Ingresso libero dalle ore 19.00. A Briatico serata dedicata al teatro con “E il Sommo poeta disse a me”. Appuntamento messo in campo grazie alla Compagnia teatrale pizzitana.

serata dedicata al teatro con “E il Sommo poeta disse a me”. Appuntamento messo in campo grazie alla Compagnia teatrale pizzitana. A Tropea, ogni sera, fino al 29 agosto il teatro dei burattini del Maestro Adriano Ferraiolo & Figli.Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 20.00 alle 24.00, ospiterà il celeberrimo teatro nazionale dei burattini per la gioia di grandi e piccini.

ogni sera, fino al 29 agosto il teatro dei burattini del Maestro Adriano Ferraiolo & Figli.Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 20.00 alle 24.00, ospiterà il celeberrimo teatro nazionale dei burattini per la gioia di grandi e piccini. A Filadelfia Entosound concerto di musica etno popolare. Montesoro, ore 21.30.

17 agosto

Concerto di Cosimo Papandrea a Sorianello, inizio alle ore 22.00

inizio alle ore 22.00 Ad Acquaro Curujicchji e musica, ore 21 piazza Marconi.

Curujicchji e musica, ore 21 piazza Marconi. A Briatico serata di eventi dedicati ai più piccoli grazie alle animazioni dell’Associazione Il mondo di Ugo.

serata di eventi dedicati ai più piccoli grazie alle animazioni dell’Associazione Il mondo di Ugo. Festival lirico dei teatri di pietra a Soriano . Un viaggio nella canzone italiana del Novecento e non a cura degli artisti del Coro lirico siciliano e dell’orchestra filarmonica della Calabria. Appuntamento al complesso monumentale, ore 21.30.

. Un viaggio nella canzone italiana del Novecento e non a cura degli artisti del Coro lirico siciliano e dell’orchestra filarmonica della Calabria. Appuntamento al complesso monumentale, ore 21.30. A Fabrizia concerto di Mimmo Cavallaro , inizio alle 21.30 piazza Aldo Moro.

, inizio alle 21.30 piazza Aldo Moro. A Stefanaconi la Sagra del pane e per la Notte della musica . I due eventi daranno inizio alla Settimana dell’emigrato. Inizio dalle 20.30.

. I due eventi daranno inizio alla Settimana dell’emigrato. Inizio dalle 20.30. A Sant’Onofrio la Piccola Notte Bianca – limited edition, dalle ore 21, in Piazza Umberto I. Ricco di musica, giochi, tradizioni e degustazioni gratuite. Nell’ambito dell’evento sarà realizzato anche uno sfilatino alla Nutella di 80 metri.

– limited edition, dalle ore 21, in Piazza Umberto I. Ricco di musica, giochi, tradizioni e degustazioni gratuite. Nell’ambito dell’evento sarà realizzato anche uno sfilatino alla Nutella di 80 metri. A Pizzo, in piazza della Repubblica, musica e balli con Gianni e Melino. Inizio ore 21.30.

in piazza della Repubblica, musica e balli con Gianni e Melino. Inizio ore 21.30. Drapia in rosso, evento dalle ore 19.00 prevede passeggiata enogastronomica con libera degustazione di prodotti tipici. Esposizione di arte e artigianato. In concerto Crazy white rabbit’s.

evento dalle ore 19.00 prevede passeggiata enogastronomica con libera degustazione di prodotti tipici. Esposizione di arte e artigianato. In concerto Crazy white rabbit’s. A Filogaso, dalle ore 17 alle 21, Pompieropoli al centro polifunzionale. Torneo dei pulcini alle 21.30.

dalle ore 17 alle 21, Pompieropoli al centro polifunzionale. Torneo dei pulcini alle 21.30. Alle ore 18.30 Davide Saracino presenta il suo primo romanzo “Ogni tuo respiro” (Diemme). Appuntamento a Palazzo Gagliardi in Corso Umberto I, 121 Vibo Valentia.

18 agosto

A Gerocarne alle ore 18.30 la presentazione del libro I vasai di Calabria di Michele Furci, dalle fornaci antiche al caolino di Gerocarne. Evento in piazza Giovanni Paolo II.

alle ore 18.30 la presentazione del libro I vasai di Calabria di Michele Furci, dalle fornaci antiche al caolino di Gerocarne. Evento in piazza Giovanni Paolo II. Ad Acquaro dalle ore 21.00 giochi popolari.

dalle ore 21.00 giochi popolari. A Filogaso sapori, cultura e tradizioni con raduno delle vespe e i Giamberiani. Corso Garibaldi dalle 20.00.

sapori, cultura e tradizioni con raduno delle vespe e i Giamberiani. Corso Garibaldi dalle 20.00. A Fabrizia i giochi popolari tradizionali per grandi e piccoli a cura dell’associazione di volontariato Fabrizia giovani.

i giochi popolari tradizionali per grandi e piccoli a cura dell’associazione di volontariato Fabrizia giovani. A Soriano l’esibizione di artisti di strada. Inizio alle 21.00.

l’esibizione di artisti di strada. Inizio alle 21.00. Parghelia ospita l’evento enogastronomico e culturale Sapuri e sapiri di Calabria. In piazza Europa ore 20.00.

ospita l’evento enogastronomico e culturale Sapuri e sapiri di Calabria. In piazza Europa ore 20.00. A San Gregorio, piazza Duomo in programma la Grande festa per i bambini con gonfiabili, musica e animazione. Ore 19.00.

piazza Duomo in programma la Grande festa per i bambini con gonfiabili, musica e animazione. Ore 19.00. A Mongiana il Bingo estivo promosso dalla Momò associazione culturale. Ore 18.00.

il Bingo estivo promosso dalla Momò associazione culturale. Ore 18.00. A Dasà appuntamento con Dasà folk festival, concerto di Ciccio Nucera band ore 22.00 largo San Giovanni.

appuntamento con Dasà folk festival, concerto di Ciccio Nucera band ore 22.00 largo San Giovanni. A Briatico in piazza IV Novembre, ore 21.30, la commedia in 2 atti “Il barone filosofo”. Sul palco la compagnia teatrale amatoriale “Noi di Adami”.

in piazza IV Novembre, ore 21.30, la commedia in 2 atti “Il barone filosofo”. Sul palco la compagnia teatrale amatoriale “Noi di Adami”. Ore 18.30 al Porto di Tropea il Premio mare pulito Bruno Giordano, quarta edizione.

il Premio mare pulito Bruno Giordano, quarta edizione. A Pizzo il magico mondo degli artisti di strada. Inizio alle 21.30 in piazza della Repubblica.

Passeggiata semiseria nel centro storico di Zungri con la guida del presidente della Pro loco di Zungri Eugenio Sorrentino, scrittore e appassionato di storia locale. Inizio alle ore 20.30.

19 agosto

A tavola con Barbara Froio, a Monterosso la presentazione del libro Gulìe di Calabria, ore 21.00 piazza del Popolo.

la presentazione del libro Gulìe di Calabria, ore 21.00 piazza del Popolo. Mostra permanente bande musicali calabresi a cura dell’associazione Pormocultura Calabria. Evento all’auditorium comunale di Filadelfia.

A Filogaso verde trekking, dalle 8.15 ritrovo in piazza Sant’Agata.

dalle 8.15 ritrovo in piazza Sant’Agata. Al Castello aragonese di Pizzo dalle 19.30 rassegna d’arte. Sul lungomare Colombo concerto Tammurriata nera, tributo a Renzo Arbore.

dalle 19.30 rassegna d’arte. Sul lungomare Colombo concerto Tammurriata nera, tributo a Renzo Arbore. Il Fabrizia Bar da Davidello presenta Tombolspritz. Inizio alle ore 18.00, Via Vittorio Veneto.

da Davidello presenta Tombolspritz. Inizio alle ore 18.00, Via Vittorio Veneto. A Nicotera la parrocchia San Nicola organizza una serata con giochi popolari, salsicciata, karaoke e animazione. Inizio alle ore 21.00.

la parrocchia San Nicola organizza una serata con giochi popolari, salsicciata, karaoke e animazione. Inizio alle ore 21.00. A San Gregorio , ore 21.00 Serata karaoke, alle 22.00 esibizione del cabarettista Tonino Pironaci.

, ore 21.00 Serata karaoke, alle 22.00 esibizione del cabarettista Tonino Pironaci. Mongiana, saggio di danza “danzando sotto le stelle” della scuola New Gynamsium. Ore 20.30.

saggio di danza “danzando sotto le stelle” della scuola New Gynamsium. Ore 20.30. Al Dasà folk festival il concerto di Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo band. Ore 22.00.

il concerto di Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo band. Ore 22.00. A Ricadi, presso Torre Marrana serata teatrale con la performance “Spezzato è il cuore della bellezza”. Ore 21.30.

presso Torre Marrana serata teatrale con la performance “Spezzato è il cuore della bellezza”. Ore 21.30. Serata di musica popolare, invece, con il concerto degli Nd’Arranciamu alle ore 21.30 a Briatico.

San Nicola da Crissa evento Restanza è impresa con Pippo Callipo, Lello Greco, Pino Grillo e Vito Teti. Ore 21.30 piazza Marconi.

20 agosto

A Fabrizia percorso naturalistico Abate-Monte Crocco . Inizio alle ore 9.00. Maratona dei bimbi per sensibilizzare sulla lotta al cancro alle ore 18.00, in serata a proiezione del cartone animato Inside out a cura dell’associazione Fabrizia giovani.

. Inizio alle ore 9.00. Maratona dei bimbi per sensibilizzare sulla lotta al cancro alle ore 18.00, in serata a proiezione del cartone animato Inside out a cura dell’associazione Fabrizia giovani. Tropea cipolla party on Parghelia beach, spiaggia La Grazia a Parghelia dalle ore 10.00 a Mezzanotte.

spiaggia La Grazia a Parghelia dalle ore 10.00 a Mezzanotte. Piazza Duomo a San Gregorio, dalle 21.30 , esibizione del gruppo musicale etnico folk Korè Calabria.

, esibizione del gruppo musicale etnico folk Korè Calabria. Dalle ore 21.00 la Fabrizia folk sound, serata voluta dall’amministrazione comunale.

serata voluta dall’amministrazione comunale. L’amministrazione comunale e l’associazione culturale promuovono alle 18.30 la presentazione del libro Franco Luzza in piazza dei caduti.

Serata di poesia dialettale calabrese e tradizioni musicali a Zungri. In programma l’esibizione del gruppo Cori calabresi e poeti del territorio. Evento dalle 20.30 in piazza Madonna della Neve.

In programma l’esibizione del gruppo Cori calabresi e poeti del territorio. Evento dalle 20.30 in piazza Madonna della Neve. Don Giosi Cento in concerto. Ore 21.30 piazza Serrao a Filadelfia.

San Nicola da Crissa evento Restanza è musica con Pasquale Ficchì, Dabiela Maiolo. Incontri in musica con Antonio Pileggi, Stefano Marchese, Vito Malfarà, Stefano Teti, Vito Galloro, Pasquale Lavecchia, Francesco Galati e Almanera. Inizio 21.30.

21 agosto

A Filogaso calcio balilla umano, gonfiabili, zucchero filato e pop corn. Al centro polifunzionale dalle 20.30.

calcio balilla umano, gonfiabili, zucchero filato e pop corn. Al centro polifunzionale dalle 20.30. San Gregorio, piazza Duomo alle ore 21.30 sul palco il gruppo la Combriccola del Blasco, tributo Vasco Rossi.

piazza Duomo alle ore 21.30 sul palco il gruppo la Combriccola del Blasco, tributo Vasco Rossi. A Mongiana, dalle 21, radio Serra con dj set in piazza San Rocco.

dalle 21, radio Serra con dj set in piazza San Rocco. Archeologia, a Ricadi visita guidata gratuita su prenotazione inizio alle ore 19.00. Località Torre Marrana.

visita guidata gratuita su prenotazione inizio alle ore 19.00. Località Torre Marrana. Ore 21.30 a Briatico la presentazione del libro Ventagli lirici della professoressa Marcella Mellea.

la presentazione del libro Ventagli lirici della professoressa Marcella Mellea. Al Palazzo della cultura di Pizzo la compagnia teatrale “Fughe organizzate”. Inizio alle 21.

la compagnia teatrale “Fughe organizzate”. Inizio alle 21. Franco Santo Pooh live, ore 22 piazza Marconi ad Arena.

Paolo Meneguzzi ore 21.30, piazza Serrao a Filadelfia.

Letture ad alta voce per bimbi a cura di Katia Rose, ore 21.00, rione Bassolata a Monterosso.

Quel che non fu fatto io lo sognai, spettacolo su Gabriele D’Annunzio nel cortile del Museo Capialbi di Vibo Valentia alle 21.00.

alle 21.00. San Nicola da Crissa evento Restanza è sport. Tra i protagonisti i ragazzi della locale scuola di calcio. Inizio 21.30.

22 agosto

Vazzano , la Pro loco promuove la sagra Pipi e patati.

, la Pro loco promuove la sagra Pipi e patati. A Dasà Festa dei bambini con gonfiabili presso l’edificio scolastico dalle ore 21.30.

Festa dei bambini con gonfiabili presso l’edificio scolastico dalle ore 21.30. Alla chiesetta Piedigrotta a Pizzo concerto di canto gregoriano Coro Monserrato di Vallelonga. Inizio alle 21.30.

23 agosto

Dal 23 agosto fino al 26 a Filadelfia strett music. Ore 21.30.

Ore 21.30. A Filogaso giornata ecologica al Fallà, inizio ore 8.30.

24 agosto

Vazzano , laboratorio creativo e storia del gioiello, Inizio ore 14.00.

, laboratorio creativo e storia del gioiello, Inizio ore 14.00. Ore 21.30 a Briatico, piazza IV Novembre, la presentazione del libro di Nando Scaramozzino Odi d’amore.

25 agosto

Evento promosso dall’amministrazione comunale Cover band Lucio Battisti, ore 21.30 largo San Giovanni a Dasà.

26 agosto

Ore 21.00 a San Gregorio , Mezzocasale, serata karaoke.

, Mezzocasale, serata karaoke. La rassegna teatrale presso il Mulino della gioventù a Vazzano.

A Filogaso Memorial Tommaso Imineo. Al campo sportivo, inizio ore 21.30.

27 agosto

A Joppolo alle ore 21.00 la presentazione del libro “Le Siciliane” di Gaetano Savatteri.

alle ore 21.00 la presentazione del libro “Le Siciliane” di Gaetano Savatteri. A Filadelfia il torneo di beach volley a cura dell’associazione sportiva Filadelfia cup. Ore 21.30.

il torneo di beach volley a cura dell’associazione sportiva Filadelfia cup. Ore 21.30. A Vazzano il Gran concerto bandistico città di Borgia.

il Gran concerto bandistico città di Borgia. Vinaria, in piazzetta padiglione a Pizzo. Inizio alle ore 21.00

28 agosto

A Mongiana Sagra del tartufo, gelato di Pizzo a cura dell’associazione Calabria eventi e non solo. Appuntamento piazza San Rocco.

Sagra del tartufo, gelato di Pizzo a cura dell’associazione Calabria eventi e non solo. Appuntamento piazza San Rocco. Ore 21.30 a Briatico, piazza Rocchetta, presentazione del romanzo Adele di Maria Rosaria De Francesco.

piazza Rocchetta, presentazione del romanzo Adele di Maria Rosaria De Francesco. Escursione sul monte Pecoraro, evento promosso dall’associazione Vivi Serra San Bruno.

Tragodia, recital sulla tragedia greca, nel cortile del Museo Capialbi di Vibo Valentia. Inizio alle 21.00.

29 agosto

Vazzano, serata incanti, evento curato dalla locale parrocchia.

30 agosto

A Soriano giochi popolari e degustazione di prodotti tipici. Inizio alle ore 21.00

31 agosto