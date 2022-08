Briatico, una giornata dedicata alle donazioni librarie per realizzare la nuova biblioteca

La riorganizzazione del patrimonio librario rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione targata Lidio Vallone. Dopo l’appello a scrittori e studiosi ma anche poeti, saggisti, storiografi, al fine di implementare la dotazione libraria già in possesso, il vicesindaco Mariateresa Centro ha firmato e diramato un nuovo avviso. Il 18 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i ragazzi del servizio civile insieme agli amministratori comunali accoglieranno le donazioni librarie. [Continua in basso]

L’appuntamento è fissato presso la sede della Protezione civile, in sita in via Francesco Crispi. I riscontri, non sono mancati. A seguito dell’appello dell’amministrazione comunale molti autori locali hanno espresso vivo apprezzamento per il progetto di ripristino. E non solo: «Abbiamo ricevuto promesse di donazioni librarie anche da fuori provincia», ha anticipato il vicesindaco che ha anche illustrato altri dettagli dell’iniziativa. Il polo culturale infatti sorgerà nei locali del Centro polifunzionale. L’idea della biblioteca comunale è molto sentita nella cittadina costiera. Anni fa, padre Maffeo Pretto aveva realizzato una biblioteca ma una volta andata via, l’immenso patrimonio librario ha trovato diversa allocazione. Una storia che ha segnato profondamente Briatico che punta a istituire un sito dove poter realizzare molteplici iniziative legate al mondo della cultura.

