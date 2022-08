Monterosso Calabro, tutto pronto per il concerto “La notte dei cenacoli”

Domani, 17 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della chiesa di Maria Santissima del Soccorso di Monterosso Calabro, ci sarà il concerto “La notte dei cenacoli”, nuovo appuntamento de “I cenacoli monterossini”, format ideato dalla Pro loco di Monterosso per promuovere le risorse turistico-culturali del territorio. Dopo la presentazione del libro “I Vuti alla Madonna del Soccorso di Monterosso Calabro” dell’antropologo Giuseppe Cinquegrana, a far “passeggiare nei giardini del sapere” il pubblico questa volta sarà il concerto che si terrà a Monterosso, centro delle pre-Serre Vibonesi noto per ospitare il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana della Calabria. [Continua in basso]

Di fama gli artisti che parteciperanno: Marialuisa Veneziano, pianista, organista, musicologa e produttrice radiofonica con un curriculum costellato di grandi successi internazionali. Docente al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, in occasione dell’elezione al soglio di Pietro di papa Francesco, è stata la prima donna organista, sin dai tempi di Giovanni Pierluigi da Palestrina, ad animare la liturgia di intronizzazione del Pontefice, in collaborazione con il coro della Cappella Sistina; Caterina Francese, soprano, docente di canto presso il Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, diretto dal maestro Roberto Giordano, vincitrice di numerosi concorsi internazionali e con un ricco repertorio di opere ove ha interpretato importanti ruoli di soprano lirico e lirico-leggero. Ed ancora Maria Concetta Galante, mezzo soprano, organista e direttore del coro del duomo di San Leoluca a Vibo Valentia, ha partecipato a numerosi concorsi e rassegne, nazionali e internazionali, oltre a essere socia fondatrice di diversi cori (“Gregorianum” e “G.L. Conforti”).



Tra gli artisti anche Giuseppe Coniglio, giovane ma già affermato violinista, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, suona da solista e in varie formazioni cameristiche e orchestrali in Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Trentino Alto Adige, vantando l’esibizione in prestigiosi teatri (il Massimo di Palermo, il Rendano di Cosenza, il Politeama di Catanzaro, il Cilea di Reggio Calabria); Sergio Coniglio, pianista, organista e direttore di coro, vanta numerose esibizioni in Italia e all’estero (Albania, Canada, Usa, Francia, Belgio, Olanda, Siria). Ha pubblicato recentemente un volume di sue composizioni pianistiche intitolato “Miniature” ed è titolare della cattedra di Pratica e Lettura Pianistica nel Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia; ed ancora Danilo Dolciotti, clarinetto, è docente presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, ha effettuato registrazioni per Radio Rai e video per Rai, Mediaset e Sky, ed è il primo clarinetto della Form fondazione Orchestra Regionale delle Marche Orchestra Filarmonica Marchigiana, con cui ha registrato cd e dvd per le etichette Tdk e Dynamic.



Variegato il programma allestito per l’evento. Sono infatti previsti brani di P. Tchaikovsky, J. Massenet, G.B. Pergolesi, B. Bartok, J.S. Bach, C.M. von Weber, F. Schubert, J. Brahms, G.F Haendel, G. Verdi, A. Piazzolla, S. Coniglio e W.A. Mozart. Nel corso del concerto saranno declamate alcune poesie e brani tratti dalla Divina Commedia. Soddisfazione per l’evento, che gode del patrocinio dell’Ente Nazionale Pro Loco Italiane, è stata manifestata dai dirigenti della pro loco monterossina, che hanno espresso augurio affinché la serata, oltre a rispondere alle attese degli amanti della Musica Suprema, possa costituire un’oasi di serenità per la comunità locale, per i concittadini rientrati per le vacanze e per quanti si trovano a soggiornare a Monterosso, annoverato tra i borghi più belli d’Italia.

