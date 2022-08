Zambrone, due eventi musicali pronti ad animare le serate estive

L’estate a Zambrone prosegue nel segno della musica. Dopo il Tamburello festival e il trionfo dell’etnofolk, delle tradizioni, dell’artigianato locale e dell’enogastronomia calabrese, il piccolo centro costiero si anima con due serate rientranti nella Kermesse aramonese. Il primo è in programma questa sera, 17 agosto, alle 22 in piazza VIII Marzo. Prevista l’esibizione del gruppo Mina Mazzini project. Sul palco Cesar Benitez, Peppe Cutuli, Andrea Ionadi, Filippo Acquaro e Maria Teresa Ionadi. Un lungo e appassionato viaggio lungo la musica pop e popolare della tradizione italiana declinata al femminile sarà invece “Regine”. L’appuntamento è per il 18 agosto, alle 21.45. Il talento di Maria Chiara Carrozzo, Daniela Butera, Morgana, Floriana Mungari, Federica Greco animeranno la serata realizzata sotto la direzione artistica di Maria Teresa Marzano. L’evento sarà presentato da Paolo Cutuli.