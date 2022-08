Zungri: successo per l’estemporanea di pittura con oltre 70 bambini

Grande partipazione per l’estemporanea di pittura organizzata per i più piccoli a Zungri. L’iniziativa artistica ha registrato l’adesione di 70 bambini che hanno rallegrato il piazzale adiacente il Museo della civiltà contadina e rupestre. Un evento che ha entusiasmato gli aspiranti artisti e le loro famiglie che hanno potuto godere di un pomeriggio di allegria e condivisione. L’appuntamento è stato promosso dal Comune di Zungri in collaborazione con il Museo e Grotte di Zungri. Esplosione di gioia con l’arrivo di Minnie e Topolino, magicamente apparsi per allietare l’evento. Dalla direttrice del Museo, Caterina Pietropaolo, ringraziamenti nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Galati, dello staff del Museo, delle mamme, papà e nonni presenti e di quanti hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione: «Il ringraziamento più grande – conclude- va a questi meravigliosi bimbi che hanno allietato un bellissimo pomeriggio d’agosto zungrese». [Continua in basso]

Nel solco delle iniziative pensate per l’estate, questa sera la cittadina del Porto ospiterà la Giornata del gusto e della identità culturale. Un’attività di promozione delle risorse enogastronomiche e storico-culturali del territorio zungrese. Prevista degustazione gratuita di prodotti tipici a cura del Gal terre vibonesi, musica popolare, canti e balli della tradizione con il gruppo etno-folk Tarantanova in concerto. Appuntamento alle 21 in piazza De Gasperi.

