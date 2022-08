A Moladi di Rombiolo la presentazione del romanzo di Mario Soldano “I fatti di Livari”

Esordio come narratore per Mario Soldano. La storia è ambientata nella località dove l’autore ha vissuto la prima parte della sua vita. Grande partecipazione della comunità che si è riscoperta protagonista di un intenso sentimento nostalgico

Mario Soldano

L’esperienza vissuta a Moladi, piccola frazione nel comune di Rombiolo, la sera del 9 agosto, può essere senz’altro definita come memorabile, sia per la partecipazione del pubblico e sia per i sentimenti che sono emersi. Il genius loci è stato il romanzo scritto da Mario Soldano, che racconta “I fatti di Livari”. Opera prima con cui l’autore si è voluto “ripresentare” alla comunità in cui affondano le sue origini, per dare voce alla memoria collettiva. Il romanzo è un viaggio che rievoca la storia di questa piccola località dal dopoguerra fino ai primi anni Sessanta, quando entra in scena la televisione. E quindi quel mondo sopravvissuto per secoli, la cultura contadina e la struttura antropologica che aveva retto i rapporti sociali e umani, si trasforma sotto l’inarrestabile e inesorabile maglio del consumismo e della civiltà industriale. La televisione entra con prepotenza nelle case e nella vita privata delle famiglie, cambiando le relazioni, i sentimenti e i comportamenti. I protagonisti e gli episodi narrati da Mario Soldano fanno parte dei ricordi della sua infanzia e adolescenza. Quindi l’autore de “I fatti di Livari” è anche un testimone oculare, un historeo, come si definiva lo storico Erodoto, dei fatti narrati. [Continua in basso]

Il romanzo (edito nel 2021, già alla seconda edizione), è stato presentato nello spazio dell’oratorio. Ad introdurre il sindaco di Rombiolo Domenico Petrolo, il quale ha messo in luce l’importanza dell’occasione che permette alla comunità di Moladi di riconoscersi nelle storie raccontate da Mario Soldano, con cui ha condiviso la comune esperienza delle scuole elementari. Ha ringraziato la comunità, le associazioni che si sono impegnate nell’organizzazione, a partire da don Antonio Pagnotta, il quale non ha fatto mancare il suo saluto. A focalizzare lo sguardo storico, descrivendo il contesto sociale e antropologico in cui si sono svolti i fatti narrati, il prof. Saverio Di Della (storico) il quale conosce bene la storia di Rombiolo, perché si è occupato in diverse occasioni del territorio (in particolare nel saggio storico “Le terre bianche di Rombiolo”). Nel suo articolato intervento ha messo in luce le condizioni umane e sociali dei contadini, dei braccianti e degli artigiani, le classi povere che subivano il potere oppressivo della classe dominante, vale a dire i proprietari terrieri. In questa rievocazione ha ricordato la figura di “padre Micu” Contartese, storico sindaco di Rombiolo e protagonista delle lotte contadine. Nel suo excursus ha ripercorso alcune tradizioni, le condizioni e i ritmi dei lavori che si svolgevano nelle campagne, ma anche i saperi e l’eredità millenaria della civiltà contadina e il contesto della vita sociale delle piccole comunità come quella di Moladi. Poi si è soffermato sul valore del dialetto e su come nel libro di Mario Soldano ci siano molti passaggi ed espressioni idiomatiche dialettali che rendono ricco il linguaggio e identificano un modo di essere oltre ai modelli culturali della sapienza popolare. Una memoria di tanti che hanno vissuto quel periodo che ancora conservano, come dimostra il romanzo di Mario Soldano.

A completare l’analisi testuale e contenutistica del romanzo Nicola Rombolà (docente di Materie letterarie). Nel suo intervento ha spiegato che Soldano ha avuto l’abilità narrativa di dare voce e luce ad un mondo ormai perduto: da una parte la ricostruzione meticolosa dell’ambiente umano e del contesto sociale, dall’altro la capacità di intrecciare delle storie e di far venire fuori i sentimenti, le passioni, le emozioni che vivono le persone. Non a caso, ha osservato Rombolà, il testo si presta a diverse letture: può essere considerato un romanzo di ambientazione storico-realistico, ma anche saggio antropologico. Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Saro Contartese, ex compagno alla scuola elementare di Soldano, che ha rievocato quei momenti recitando un piccolo poema in dialetto, e quello di Michele Contartese, ricordando Moladi in quel periodo storico e i sentimenti personali e collettivi che allora si vivevano. [Continua in basso]