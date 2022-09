Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti, a Tropea il secondo evento del Festival d’autunno

Canzoni e nostalgia, un binomio che segnerà il secondo appuntamento del Festival d’Autunno, diretto e ideato da Antonietta Santacroce. Domenica 4 settembre, alle ore 21, nel Porto Blu Carpet del Marina Yacht Club di Tropea, Gianmarco Carroccia con lo spettacolo ‘Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti’, ci riporterà indietro nel tempo interpretando le canzoni della coppia di autori più amata dal pubblico italiano. Carroccia, in possesso di un aspetto fisico e una voce che ricordano molto da vicino Battisti, è dotato di una capacità interpretativa senza pari con cui riesce a cogliere tutte le sfumature delle canzoni di Poggio Bustone. Non solo interprete del repertorio battistiano, l’artista ha intrapreso un percorso di cantautore di successo, che lo ha portato ad incidere ‘Un vero amore’, singolo che sta ottenendo il giusto riconoscimento nelle radio italiane. [Continua in basso]

Gianmarco, mi racconti come hai trascorso gli ultimi due anni?

Sono stati due anni difficili per tutto il mondo dell’arte. Nonostante tutto, noi abbiamo continuato a lavorare e progettare cose nuove. Abbiamo fatto tante serate in giro per l’Italia con un notevole riscontro. L’ottimo riscontro da parte del pubblico ci ha spinti a pubblicare il singolo ‘Un vero amore’, con testo del Maestro Mogol e musica composta da me. Non solo Battisti, ma anche tanti ascolti di musica italiana hanno aiutato il tuo processo evolutivo artistico e professionale. Io mi considero molto fortunato perché ho avuto la possibilità di ascoltare e apprezzare i grandi cantautori italiani, che hanno composto delle belle pagine di musica ed impreziosito il nostro patrimonio musicale. Grazie ai loro insegnamenti ho iniziato a scrivere canzoni. È grazie a quelle “lezioni” che sto affrontando un nuovo percorso stimolante e molto complesso. Infatti, in autunno uscirà un nuovo singolo.