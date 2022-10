Teatro, la compagnia giapponese Samurai artist Kamui approda a Tropea

Tropea ospiterà la compagnia teatrale giapponese Samurai artist Kamui del maestro Tetsuro Shimaguchi coreografo di “Kill Bill Vol.1” di Quentin Tarantino. A far comprendere l’importanza dell’evento, in programma il 13 novembre alle ore 17.00 presso Palazzo Santa Chiara, l’esistenza di sole due tappe italiane del tour, una a Roma, l’altra proprio nella Perla del Tirreno. Il tour internazionale, infatti, va a toccare le grandi capitali e città d’arte europee come Londra, Parigi e Siviglia. Nel nostro Paese, l’evento è stato promosso dall’Ambasciata del Giappone in Italia. [Continua in basso]

Tra i protagonisti di questa esperienza culturale ed artistica vi è il maestro Tetsuro Shimaguchi, attore e coreografo di arti di Samurai, che ha curato le scene di combattimento nell’opera di Quentin Tarantino Kill Bill vol.1. Il maestro Shimaguchi è, inoltre, tra gli esponenti culturali incaricati dall’Ambasciatore speciale del Comune di Aizu, Samurai City, della prefettura di Fukushima in Giappone. Lo spettacolo durerà 90 minuti. La prenotazione è obbligatoria.

Tags

teatro

tropea

