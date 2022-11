Vibo, il restauro riporta alla luce l’antica bellezza della chiesa di San Giuseppe

Si sono conclusi i lavori di restauro delle facciate esterne della Chiesa di San Giuseppe di Vibo Valentia. L’edificio religioso racconta parte della storia cittadina e il ruolo che i gesuiti ebbero nella formazione di tanti vibonesi. In questo restauro, rende noto l’architetto Vincenzo Carone nelle vesti di direttore dei lavori, «l’intento progettuale è stato quello di evidenziare l’abbondante e marchiato contrasto di luce e di ombre e le membrature, che si snodano secondo una prevalenza delle linee sulle masse, con l’uso sobrio dei materiali, colore chiaro sulle campiture, pulitura e consolidamento delle modanature lapidee, per così esaltarne l’architettura gesuitica semplice e funzionale». Terminati gli interventi «si può ammirare l’architettura gesuitica a modello romano prevalentemente sulla facciata principale che caratterizza il monumento. Una facciata – rimarca l’architetto Carone – ad ordini sovrapposti, scandita da piatte lesene (pilastri verticali) e da tozzi pilastri angolari, tuscanici, innalzati su uno zoccolo inferiore, in forte pendenza con il suolo che ne caratterizza gli ingressi sui vari livelli». [Continua in basso]

L’architetto Carone

Le origini del collegio

Le origini della struttura risalgono al Seicento. Più in particolare, nel 1612 i Capitani della città di Monteleone inviarono all’Amministrazione dell’Ordine dei Gesuiti la richiesta di istituire un Collegio nella città, e lo stesso Duca Pignatelli, nel 1614, ne richiese la presenza. Nell’anno 1618, i gesuiti acquistarono il palazzo di Ferdinando Mazza e parecchie case attigue, iniziando così la costruzione del Collegio con denaro dei cittadini e con 21.000 ducati lasciati in eredità dal filosofo Vespasiano Jazzolino. La generosità dello studioso servì per l’istituzione del collegio e anche al mantenimento del convento fino alla sua abolizione che avvenne con Gioacchino Murat nel 1815. I gesuiti avevano una idea chiara sulla realizzazione degli edifici che dovevano vantare architetture semplici e funzionali. Nessuno stile eccentrico, nessun materiale fuori dagli schemi, lo stile rimandava alla rigidità degli ordini classici.

I tecnici in cantiere

L’edificio dei gesuiti e la chiesa

Così proprio dal Seicento in poi, la porzione di città sita fuori dalle mura, iniziava ad assumere la sua configurazione attuale costruita dalle mura infatti circuivano i primi insediamenti abitativi medioevali sorti intorno al castello dei Pignatelli, sorgendo lì dove vi erano preesistenze di strutture storiche prestigiose e lungo nuovi assi stradali, nati da una partitura regolare della maglia stradale urbana, nonché degli edifici sacri e delle dimore civili delle famiglie emergenti. In questo nuovo contesto urbano, di assoluto rilievo, vi era il collegio dei gesuiti: « I fronti della struttura conventuale sulla via del Gesù e su largo Collegio – scandisce l’architetto Carone – hanno un basamento fortemente acclive (in salita), ragion per cui esistono diversi ingressi su differenti quote: l’ingresso della chiesa, rispetto alla corte bassa è al terzo livello. Da sottolineare il ruolo assunto dall’impianto nel tracciato urbano con la forma planimetrica di due quadrati ruotati, corte e chiesa». [Continua in basso]