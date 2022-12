Festa di San Nicola, a Briatico giochi e degustazioni di dolci in piazza

In vista della festa di San Nicola, patrono di Briatico, la parrocchia ha organizzato per la serata del 3 dicembre, dalle ore 19.00 una serata in piazza. L’appuntamento “Il piacere di stare insieme” si inserisce nel programma per i festeggiamenti in paese. Si tratta di una iniziativa pensata per offrire ad adulti e bambini occasioni di svago e socialità, dopo il difficile periodo pandemico. La serata consentirà ai più piccoli di divertirsi grazie alla presenza di giochi gonfiabili. Non mancheranno le zeppole, la musica del karaoke, l’esibizione del gruppo musicale Notte di note, e la comicità di Renato doppio zero. A fare da cornice la super tombolata con ricchi premi e degustazioni di dolci tipici. Per la giornata di festa, il 6 dicembre, messa presieduta da padre Massimo Bellillo, dalle ore 11.00. Alle ore 18.00 processione per le vie di Briatico con le effigi di San Nicola e dell’Immacolata. La giornata sarà animata dalla banda musicale Città di Rombiolo. Il programma civile e religioso è frutto del sinergico lavoro del parroco Mino De Pascalis e il comitato festa.

LEGGI ANCHE: A Briatico una mostra dedicata al Codice Romano Carratelli

Un albero per ogni nuovo nato, a Briatico l’evento green con gli studenti

Tags

briatico

Articoli correlati