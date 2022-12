Conservatori calabresi, riunione a Vibo in vista di uno sviluppo unitario

Si sono riuniti ieri nei locali del Conservatorio musicale “Torrefranca” di Vibo Valentia, presieduto dal prof. Antonello Scalamandrè, i presidenti degli altri Conservatori calabresi: dott. Carello Colombo, presidente del conservatorio di Nocera Terinese, prof. Concetta Nicolosi di Reggio Calabria e prof. Luigino Filice di Cosenza.



L’obiettivo di questi incontri tra i massimi responsabili dei Conservatori calabresi è quello di consentire un migliore e più rapido scambio di informazioni con il livello nazionale, in un momento di grande trasformazione del mondo Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale) anche attraverso la presenza del prof. Luigino Filice, tra i membri del Consiglio direttivo della conferenza dei presidenti nazionali, organo consultivo autorevole in ambito ministeriale ed istituito per legge.

I presidenti dei Conservatori nel corso dell’incontro si sono confrontati in modo specifico sulle tematiche regionali al fine di individuare, d’intesa con i direttori dei Conservatori, le direttrici di sviluppo unitario per interloquire con la governance regionale e realizzare un servizio per gli studenti e per il territorio calabrese più efficace e qualificato.

LEGGI ANCHE: Tiziana Scarcella è il nuovo direttore del Sistema bibliotecario Vibonese

Vibo, al Conservatorio convegno per i cento anni dalla nascita di Iannis Xenakis

Tags

conservatorio

Articoli correlati