Filadelfia, la musica bandistica protagonista del concerto di Natale

L’Ampas, Associazione musicale “Paolo Serrao”,anche quest’anno ha organizzato il tradizionale “Concerto di Natale”, per offrire un momento di ascolto della musica bandistica sotto ogni suo aspetto e per rimarcare la presenza dell’Associazione sul territorio, quale gruppo che si mette a disposizione di tutta la collettività per chi vuole intraprendere un percorso bandistico. Per l’organizzazione e la riuscita di questo evento vi è stata la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Filadelfia, che ha visto la partecipazione del sindaco Anna Bartucca, e di componenti della Giunta, che hanno dimostrano la dovuta sensibilità, del presidente dell’Ampas Gianpietro Rondinelli, del maestro Francesco Gugliotta e dei capibanda Diaco Davide e Costantino Maiolo. [Continua in basso]

Il repertorio ha dimostrato, per la differenza dei generi proposti, la duttilità del complesso bandistico. Sono state eseguite: marce sinfoniche, diverse per stile (Omaggio a Filadelfia ed America); brani tratti dal repertorio sinfonico classico (la Sinfonia del Nabucco e la Sinfonia de La Gazza Ladra). Nonchè tarantelle tipiche della Sicilia come Cavalleria siciliana e Tarantella siciliana opera 69 per banda e Friscalettu, suonata dal maestro Francesco Gugiotta e al Marranzano con maestro Gabriele Pappaletto, che hanno riscosso molto successo per la novità degli strumenti usati e per la bravura degli esecutori. Spazio poi al Swing The Jungle Book (Il libro della giungla), tratto dalla colonna sonora dell’omonimo film e al Jazz America Feeling; un bellissimo Valzer and the waltz goes on e una raccolta di musiche natalizie. Il momento di maggiore emotività si è toccato quando la banda ha eseguito la marcia sinfonica omaggio a Filadelfia, composta nel lontano 1978 dal maestro Giuseppe Gugliotta, il quale, presente in sala, ha ricevuto un lungo e caloroso applauso. L’evento è stato gratuito. La serata si è conclusa con la marcia di Radetzky di Johann Strauss, spesso interpretata nei Concerti del nuovo anno o in occasione di grandi concerti di gala e conosciuta in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: Vibo Valentia: successo del Concerto di Natale del coro “Spirito Santo”