Vibo, al Capialbi la presentazione del libro “Cerco La Vita”

Il comitato scolastico “Diritti Umani” del Liceo Statale Vito Capialbi di Vibo, presenta un libro realizzato nello scorso anno scolastico intitolato “Cerco La Vita” che affronta il tema migratorio durante il suo corso storico, illustrando l’obiettivo finale del testo ovvero di trasformare tale fenomeno in un’opportunità di crescita per colui che migra e per coloro che lo accolgono. La presentazione si terrà mercoledì 18 gennaio al Liceo Vito Capialbi in Aula Magna, con la presenza del dirigente scolastico Antonello Scalamandrè. L’evento prevede gli interventi da parte della professoressa Alessandra Corrado docente di Sociologia e del dottor Enzo Infantino scrittore e attivista dei diritti umani. L’incontro sarà moderato da una studentessa dell’istituto, Chiara Garrì, frequentante la quinta classe e verrà concluso, infine, con l’intervento della coordinatrice del Comitato, professoressa Anna Murmura.

