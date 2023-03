Vibo, al conservatorio “Torrefranca” il recital del maestro Francesco Scelzo

Per il secondo appuntamento della stagione musicale 2023, organizzata dal Conservatorio di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria, giovedì 16 marzo alle ore 18 si apriranno le porte dell’auditorium Spirito Santo per il recital del maestro chitarrista Francesco Scelzo, docente presso il Conservatorio vibonese. Considerato uno dei più interessanti e poliedrici artisti della sua generazione, proporrà un programma impegnativo ed accattivante con un dialogo costante tra il repertorio classico e quello jazz. [Continua in basso]

Sono oltre quaranta i premi che sono stati tributati al maestro Scelzo negli ultimi anni, in concorsi internazionali sia in Italia che all’estero. Nel 2010, inoltre, è stato insignito dal Ministero dell’istruzione, università e della ricerca del prestigiosissimo “Premio nazionale delle arti”, riservato ai migliori solisti italiani. Ha quindi proseguito i suoi studi a Londra, grazie ad una borsa di studio, presso la Guildhall school of music and drama, conseguendo il Master course advanced instrument. La stagione concertistica di quest’anno si caratterizza per la sua ampia offerta di 30 concerti che si snoderanno fino ad ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del conservatorio vibonese. «Una proposta coerente con le edizioni passate, caratterizzata dall’elevata qualità e dalla pluralità delle proposte che dalla musica antica giungono alle sonorità del nostro tempo – spiega il direttore del conservatorio Vittorino Naso -. L’obiettivo è quello di proiettare il conservatorio “Fausto Torrefranca” al centro della vita culturale della città e di far avvicinare sempre più pubblico al mondo della musica dal vivo».

