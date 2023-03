Vibo, all’Istituto di criminologia una tesi di laurea su Vincenzo Nibali

Il campione di ciclismo interverrà in videocollegamento dal Sudafrica, dove si trova per motivi di lavoro

Un evento significativo nella sede dell’Istituto italiano di criminologia di Vibo: domani mattina, nel corso della seduta di laurea, il campione di ciclismo Vincenzo Nibali sarà in collegamento dal Sudafrica, dove si trova per motivi di lavoro. Una candidata, Teresa Bisogni, discuterà infatti una tesi che racconta la sua storia e la sua battaglia contro il doping nello sport. Il legame tra il vincitore del Giro d’Italia 2016 e l’Istituto di criminologia, diretto dal rettore Saverio Fortunato, risale a novembre del 2021, quando lo sportivo messinese ha ricevuto un importante premio per la legalità contro il doping. E ancora ancora, il 30 marzo del 2020 Nibali è stato professore per un giorno. La lezione ha riguardato l’art. 586 bis del codice penale, in riferimento all’utilizzo o alla somministrazione di farmaci o altre sostanze per alterare le prestazioni agonistiche.

La seduta di laurea di domani inoltre vedrà presentare un’altra tesi di grande rilievo: la candidata Paola Polizzi affronterà infatti il tema de “la crudeltà nel diritto divino e nel diritto penale”.

