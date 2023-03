Successo per i laboratori creativi alla biblioteca di Filadelfia: oltre 64 bimbi partecipanti

Bilancio positivo per la manifestazione ideata in occasione della festa del papà. Altri eventi sono in programma presso la locale biblioteca

Bilancio positivo per il laboratorio dedicato al cardmaking, creazione di biglietti fatti a mano realizzato in occasione della festa del papà a Filadelfia. L’appuntamento è stato organizzato dalla Biblioteca con il patrocinio dell’amministrazione comunale del sindaco Anna Bartucca. La “cardmaker” Anna Fraone e la direttrice del sito culturale Mariarosa Anello hanno dato seguito all’attività laboratoriale avviata nel periodo natalizio. Già in tale occasione era stato registrato un entusiasmo crescente da parte dei partecipanti. Da qui l’idea di riproporlo in vista della festa del 19 marzo. Coinvolti ben 64 tra bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 12 anni. [Continua in basso]

«L’obiettivo – evidenzia Mariarosa Anello – come abbiamo già avuto modo di sottolineare, é quello di avvicinare i bambini alla Biblioteca. Il nostro intento è di fornire loro l’opportunità di vedersi coinvolti in attività culturali che l’Istituzione promuove nel corso dell’anno». E non è finita qui. Altre attività sono in programma. Il prossimo evento è previsto per il prossimo 25 marzo. Nel salone della Biblioteca sarà presentato il libro di Marcostefano Gallo “L’illusione del melograno”. «Gli appuntamenti culturali, in biblioteca, dunque, continuano», rende noto ancora la direttrice.

Il “Cardmaking” è un hobby creativo che si è sviluppato all’estero e da qualche anno si è diffuso anche in Italia. Fa parte della grande famiglia del “Papercraft”, lavori di carta, ed è il fratello minore del più famoso “Scrapbooking”. Fare “Cardmaking” significa realizzare biglietti di auguri in modo fantasioso e con tecniche varie. Per iniziare infatti non serve avere una grossa attrezzatura: basta della carta di buona qualità, colla e taglierina. Per realizzare, però, dei biglietti più ricercati è necessario munirsi di macchina fustellatrice con fustelle di varie forme, di timbri e inchiostri, di colori, nastri, paillettes e decorazioni varie. «Ovviamente – conclude Anello – non deve mancare una buona dose di creatività, per permettere di rendere uniche le nostre card handmade».

