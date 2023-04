La Spilinga del ‘900 rivive nella mostra fotografica allestita dai ragazzi del Servizio civile

Ha suscitato interesse la mostra fotografica sulle Spilinga del Novecento. L’iniziativa, che accende i riflettori su un periodo storico caratterizzato da grandi mutamenti, è stata aperta nella giornata di ieri nel salone di piazza San Michele. Il riscontro positivo della giornata, messa in campo grazie al lavoro certosino dei ragazzi del servizio civile che hanno promosso l’idea, ha spinto l’amministrazione comunale a prolungare l’apertura per l’intera settimana di Pasqua. Il tutto per consentire le visite anche ai concittadini residenti fuori regione che torneranno per le ferie. Lunedì, martedì, mercoledì apertura 10:00/12:30 – 15:00/20:00; giovedì, venerdì e sabato 15:00/20:00. [Continua in basso]

L’allestimento ha focalizzato l’attenzione su scende della vita quotidiana nella comunità spilingese, durante il ‘900. «Momenti – spiega la compagine amministrativa guidata dal sindaco Enzo Marasco– che narrano storia e tradizioni, dal duro lavoro nei campi, ai riti religiosi, dalla vivace socialità a momenti più istituzionali, incorniciati nei paesaggi mutati dal tempo e dagli eventi. Ricordi rimasti ad oggi solo nella memoria dei più anziani e che, grazie ai giovani volontari del Servizio civile del Comune, possono rivivere anche negli occhi e nell’animo dei più giovani». Per l’amministrazione, «un lavoro certosino, quello dei volontari, ai quali vanno i nostri meritati applausi per aver riportato alla luce tutte queste immagini “storiche”, così come a quei cittadini che hanno collaborato, ritrovando nei propri cassetti i ricordi di famiglia, mettendoli a disposizione della mostra».

