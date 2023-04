Vibo, il maestoso cavallo “Petrus” di Nuccio Loreti accoglie i visitatori dell’Odissea Museum

Continua a catalizzare l’attenzione di tantissimi visitatori di ogni età il percorso artistico di Odissea Museum in corso al Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia. I più noti personaggi dell’Odissea, dalla presa di Troia al ritorno ad Itaca, passando per la Terra dei Feaci, rivivono lungo i mille metri di esposizione per celebrare Omero e il suo mito, tra Magna Grecia e Trinacria. Un viaggio che ha attraversato anche la Costa degli Dei, in cui mistero e mito s’intrecciano mirabilmente con i costumi, le credenze e la storia dei gloriosi popoli che abitarono il Mediterraneo. La figura dell’eroe Odisseo continua ad ispirare artisti di ogni genere i cui lavori sono ospitati all’interno del museo. Ad accogliere i visitatori – conquistando la curiosità di migliaia di studenti da tutta la Calabria che, da dicembre scorso, hanno fatto tappa a Vibo Valentia – il maestoso cavallo in ferro “Petrus il Cavallo Bianco”, realizzato dal maestro artigiano del ferro catanzarese Nuccio Loreti.

Un artista formatosi grazie ad un meticoloso lavoro da bottega e le cui capacità e il suo estro sono evidenziate dalla qualità e dallo spessore delle opere proposte. L’estro di Loreti, nel corso degli ultimi anni, ha arricchito diverse piazze e spazi pubblici dalla Calabria fino all’America. Il figurativo, la natura, gli animali sono la sua principale fonte di ispirazione, esaltata nelle forme e nella bellezza di sculture fortemente legate alla città e al territorio. Opere significative ed evocative, forgiate a partire dal ferro e che custodiscono un sapore antico e fatto di tradizioni. Plasmato con la forza del martello e del fuoco, “Petrus” – alto 2,70 metri e ispirato al cavallo bianco dell’Apocalisse – vuole rievocare l’antica zona archeologica “Petrusa”. Una decorazione musiva a tre dimensioni, costituito da oltre 300 “tessere” in acciaio. Maestoso, imponente e carico di fierezza, Petrus rappresenta il primo tassello che accompagna l’ingresso nell’Odissea Museum, trasportando i visitatori nel luogo del sogno, tra passato, presente e futuro. Uno degli elementi maggiormente attrattivi del percorso di Palazzo Gagliardi che è aperto al pubblico ogni giorno, dalle 16.30 alle 20.

LEGGI ANCHE: La Passione di Cristo nell’arte sacra: a Soriano due antichi dipinti custoditi nel Museo

Vibo, Carmine Pinto a Palazzo Gagliardi per presentare “Il brigante e il generale”