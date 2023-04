Un flop la Pasquetta nei musei e all’aria aperta nel Vibonese, colpa del freddo e della pioggia

L’eccezionale ondata di freddo e pioggia che si è abbattuta su gran parte della Calabria ha scoraggiato le gite fuori porta e le scampagnate all’aria aperta. La chiesetta di Piedigrotta a Pizzo, così come il Castello Murat hanno registrato poche, pochissime presenze. «Stamattina un gruppo di turisti provenienti da Taranto ha visitato la chiesetta, ma poi ha iniziato piovere» ha affermato Francesco Pascale, presidente della cooperativa Kairos. E se la Pasquetta è stata un flop, le previsioni per la stagione appena iniziata sono comunque ottimistiche. Sono infatti riprese le gite e molte scuole hanno scelto il Vibonese come meta turistica. Diverse sono infatti le date programmate da qui a maggio: «Era dal 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia, che non ospitavamo studenti. E questo ci rende felici». Non è andata meglio negli altri siti dalle Grotte di Zungri al Museo della civiltà contadina e rupestre, fino alla Certosa di Serra San Bruno. Nella cittadina del Vibonese questa mattina una violenta grandinata ha rovinato i piani degli avventori. Le classiche scampagnate di pasquetta hanno così lasciato il posto a pranzi al chiuso. Gli agriturismi hanno infatti registrato il tutto esaurito.

