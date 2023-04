Agrigento Capitale della Cultura 2025, Mileto si felicita con il sindaco Miccichè

Il momento del gemellaggio tra le due chiese

Mileto vanta uno stretto legame con Agrigento. Alla base di questa unione vi è la comune devozione verso San Gerlando, attuale patrono del capoluogo siciliano che, in epoca normanna, prima di divenire vescovo di questa città, tra il 1080 e il 1081 aveva rivestito l’incarico di Primicerio della Schola Cantorum della chiesa cattedrale di Mileto. Nel 2018, tra l’altro, a suggellare tale amicizia, nel segno del Santo di Besançon, ci hanno pensato le due diocesi, stringendo un gemellaggio con tanto di delegazione guidata dall’allora vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo, accolta nella città siciliana con tutti gli onori dall’arcivescovo metropolita Francesco Montenegro. Di recente Agrigento è stata proclamata “Capitale della Cultura 2025”. Un riconoscimento di grande prestigio. Al riguardo arrivano oggi le felicitazioni del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, di concerto con le locali associazioni Accademia Milesia e Pro Loco. “La storia millenaria che passa attraverso i Normanni e San Gerlando – si afferma in una lettera inviata al sindaco Francesco Miccichè e all’Amministrazione comunale agrigentina – quale Primicerio della nostra Cattedrale nonché Vescovo della Vostra Diocesi, che ci ha visto uniti in un sodalizio di gemellaggio fra nostre le due Cattedrali ci spinge ad esprimere da parte nostra, un doveroso sentimento di felicitazioni e congratulazioni per la proclamazione di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. Sicuramente la Città e la Provincia tutta sapranno valorizzare le tradizioni storiche e paesaggistiche della Sicilia, terra bellissima e ricca di eccellenze. Il sindaco, l’Amministrazione comunale tutta, l’Accademia Milesia e la Pro Loco di Mileto salutano cordialmente ed augurano un buon lavoro per un’ottima promozione del territorio tutto”.

Tra i principali artefici della missiva, tesa a sancire ulteriormente l’unione culturale tra le due città, figura uno dei padri fondatori dell’Accademia Milesia. Nello specifico, il componente del direttivo Fortunato Muzzopappa, appassionato di storia patria ed ex assessore comunale alla cultura morto inopinatamente nei giorni scorsi a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. La sua dipartita terrena ha destato profondo sconcerto nella cittadina normanna. Uno stato d’animo proprio anche dal sindaco Giordano, il quale nelle scorse ore ha annunciato l’intenzione del Comune di voler ricordare nel migliore dei modi la persona e il suo alto spessore umano e culturale.

