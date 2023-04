Mileto, nel Cmi pubblico delle grande occasioni per il concerto su Chopin

Pubblico delle grande occasioni al concerto svoltosi nell’Auditorium “Umberto Micheli” del Cantiere musicale internazionale di Mileto. Presso la scuola di alta formazione, diretta dal noto maestro di pianoforte Roberto Giordano, si è svolto l’ennesimo interessante evento di musica classica. Nell’occasione, a proporre ai numerosi spettatori il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Frédéric Chopin, nella versione per quartetto d’archi, è stato il 16enne Alexander Sahatçi, figlio del grande violinista di origini albanesi Klaidi Sahatçi. Il giovane pianista, nato a Zurigo, è stato coadiuvato nella sua esibizione dall’ensemble composto dallo stesso famoso genitore e dai maestri Giuseppe Tallarico (viola), Michele Pio Manuli (secondo violino) e Umberto Aleandri (violoncello). E le aspettative non sono state per nulla disattese, anzi. Tanti gli applausi tributati dal pubblico presente al talentuoso musicista e agli altri protagonisti del concerto. Alexander sta frequentando all’interno del Cmi il corso annuale di pianoforte tenuto proprio dal maestro Giordano. E per essere seguito dal noto pianista miletese non disdegna di affrontare periodicamente, insieme alla mamma, il lungo viaggio che da Zurigo porta nella cittadina normanna. Papà Klaidi, dal canto suo, in questi giorni sta svolgendo nella scuola di alta formazione con sede a Palazzo San Giuseppe un’apprezzata e seguita Masterclass. [Continua in basso]

La proposizione del Secondo concerto per pianoforte e orchestra di Frédéric Chopin si è conclusa con una standing ovation finale tributata dal pubblico presente a tutti i musicisti esibitisi sul palco. Subito dopo gli interventi in sala, tra cui quello dello stesso grande violinista di Tirana, il quale nell’occasione ha messo in evidenza la validità dell’offerta formativa del Cantiere, ancor di più quando permette a giovani musicisti come suo figlio di esibirsi dal vivo in concerto e di mettersi alla prova di fronte al pubblico. Klaidi Sahatçi è ritenuto uno più grandi violinisti al mondo. Attualmente è Primo Violino della Tonhalle Orchester di Zurigo ed insegna presso la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano, Diplomatosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, giovanissimo ha debuttato da solista con l’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Italiana. Da qui l’inizio di una carriera invidiabile, che ad oggi lo ha portato a suonare da solista con le più prestigiose orchestre al mondo, a collaborare con i più rinomati direttori d’orchestra e a vincere vari concorsi internazionali. Ottime le premesse anche per il figlio Alexander, che, a dispetto della giovane età, in virtù del suo indubbio talento ha già ottenuto una serie di importanti riconoscimenti.

