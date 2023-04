Tropea, all’Auditorium Santa Chiara il concerto di Marta Pignataro e Stefania De Santi

Sabato 22 aprile 2023 alle ore 18,00 avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara un concerto duo Marta Pignataro, violino – Stefania De Santi, chitarra. La manifestazione, organizzata congiuntamente da AMA Calabria e l’Associazione Tropea Musica si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria con risorse Psc Piano di Sviluppo e Coesione. Marta Pignataro, di origini campane, inizia il percorso canoro a 5 anni nella ”Corale Alfonsiana” del M° Padre Paolo Saturno, successivamente nel ”Coro Orchestra Alfaterna” con compiti sia strumentali che vocali. Ha conseguito il diploma di violino e di canto presso il Conservatorio di musica ”G. Martucci” di Salerno e nello stesso consegue le abilitazioni in “Strumento musicale: violino” e in “Educazione musicale”. [Continua in basso]

Stefania De Santi, si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del M° Luigi D’Ascoli ottenendo l’anno successivo una borsa di studio quale migliore diplomata. Ha conseguito, inoltre, il diploma di Didattica della Musica e ha seguito le lezioni di Composizione del M° Eduardo Ogando e di Analisi del Linguaggio e delle Forme Musicali del M° Renato Di Benedetto. Si è perfezionata con il M° Carlo Bruno a Roma, con il M° J. Achucarro presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove ha ottenuto una borsa di studio ed è stata scelta per partecipare al Concerto finale del Corso. Successivamente ha conseguito il Diploma Accademico di II° livello in Discipline Musicali-indirizzo Concertistico con il massimo dei voti e la lode, nella classe della pianista Laura De Fusco, presso il Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli. Allo studio del Pianoforte ha affiancato l’interesse per la musica antica conseguendo il Diploma di Clavicembalo con il massimo dei voti nella classe del M° Giorgio Spolverini. Inoltre, ha seguito Master class di Clavicembalo e Musica Antica con le clavicembaliste Mayumi Kamata, Daniela Tomaz e Imbi Tarum. Vincitrice di numerosi concorsi pianistici nazionali svolge un’intensa attività concertistica ricca di successi e consensi. Il programma prevede l’interpretazione di opere di Jules Massenet, César Franck, Edward Elgar, Wolfgang Amadeus Mozart e Johannes Brahms.

