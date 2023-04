Vibo, giunta al termine la tre giorni del Festival delle scienze

«Il Liceo scientifico si è riscoperto comunità. Un obiettivo, questo, raggiunto grazie al lavoro, alla cooperazione e all’impegno costante e sinergico di tutti coloro i quali lavorano all’interno della nostra scuola e che hanno realizzato concretamente un percorso formativo che ha visto al centro lo studente»

Non nasconde la propria soddisfazione il dirigente scolastico del Liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia, Licia Maria Bevilacqua. Una tre giorni, quella del Festival delle scienze, che ha visto impegnati alunni, docenti e personale Ata su più fronti. Aperti al pubblico i laboratori di chimica, biologia, fisica robotica e informatica che nel corso della kermesse sono stati visitati da allievi provenienti dalle scuole del territorio vibonese. Ma non sono mancati momenti di significativa riflessione che hanno visto al tavolo di presidenza l’alternarsi di autorevoli relatori: esperti, studiosi, uomini di scienza hanno così potuto

relazionare su argomenti di alto livello scientifico. Basti pensare alla presenza del Matematico Piergiorgio

Odifreddi, dell’astronomo Rocco Lico e del biologo marino Silvio Greco, solo per citarne alcuni.

Anche gli allievi del “Berto” si sono messi in gioco dando prova delle proprie competenze sia nelle attività

laboratoriali che durante diversi seminari e convegni. «Tutta l’organizzazione del Festival è stata affidata agli studenti – ha continuato il dirigente nel corso dell’incontro conclusivo –. Loro si sono occupati della logistica, dell’accoglienza, della sorveglianza, della comunicazione sui social e di ogni altra attività prevista. A loro soprattutto va il merito dell’esito più che positivo dell’intera manifestazione».

La preside Bevilacqua ha, inoltre, voluto porgere il suo ringraziamento a quanti hanno contribuito a vario

titolo alla buona riuscita del Festival delle scienze. Ha, infatti, ricordato la partecipazione e il contributo

dell’azienda Kernel, della Callipo Group, della confederazione degli artigiani CNA, della ditta Pagano Divani,

del vivaio Amoroso di Briatico; senza dimenticare le associazioni Admo, Airc, Arpacal, Avis, Wwf presenti

all’interno del Festival con i propri stands e tutte scuole del territorio che hanno aderito all’iniziativa .

Ha voluto rivolgere, infine, un particolare ringraziamento ai docenti, e agli assistenti tecnici che hanno

curato le attività laboratoriali. E infine al direttore artistico Maria Teresa Marzano e al suo staff.

