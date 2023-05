Nicotera, IV edizione della “Notte del Liceo Classico” al Bruno Vinci

IX edizione della “Notte del Liceo Classico”, che si terrà il 5 maggio presso i locali del plesso “Bruno Vinci” di Nicotera, alle ore 18. Dopo il grande successo dell’anno scorso, anche quest’anno l’istituto di Nicotera ha il piacere e l’onore di partecipare all’evento nazionale “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, nato da un’idea del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT). L’iniziativa, patrocinata dal Ministero per l’istruzione e del merito, è giunta alla IX edizione e vedrà la partecipazione dei licei classici di tutta Italia che in contemporanea offriranno una panoramica della cultura classica e umanistica e della riscoperta dei valori del mondo

classico; ha come finalità la promozione della cultura greca e latina nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. Sarà un’occasione di condivisione e di divulgazione della bellezza e dell’attualità degli studi classici, oltre che un modo alternativo ed innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, avvalorando l’idea che nei licei classici si alimentano intelligenze vivaci,

creative, un patrimonio insomma che non può passare inosservato e che piuttosto deve essere esaltato.

L’evento è espressione della passione, dell’entusiasmo e della creatività di studenti e docenti, per condividere con la cittadinanza e le Istituzioni l’alto valore formativo degli studi classici e della nostra scuola che guarda sì al passato, ma tiene sempre lo sguardo nel presente, sapendone cogliere la continuità.

