Conclusa la prima fase del “Filadelfia Festival”

Positivo il bilancio conclusivo dell'apertura della manifestazione andata in scena a Palazzo Santa Chiara

Domenica 7 maggio 2023 con il concerto di Gala presso Palazzo Santa Chiara, si è conclusa con un bilancio positivo la prima parte del Filadelfia Festival – Sezione Marimba e Percussioni, organizzato dall’associazione

Melody, che ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’estero. “A giudicare i ragazzi – fa sapere il direttore artistico Tommaso Conidi – una giuria di qualità: presidente di giuria M° Luigi Morleo, commissari M° Caludio Santangelo e M° Polo Cimmino. Il presidente di giuria, M° Luigi Morleo, non ha potuto che confermare «l’alto livello musicale che caratterizza questo concorso, che dà l’opportunità ai giovani talenti provenienti da tutto il mondo di confrontarsi in un contesto di fratellanza e amicizia. I vincitori assoluti di questa Sezione sono stati: Qinran Yang (Cina) Marimba – ZiYi Liu (Cina) Percussioni e Dane Franolic (Croazia) Tamburo”. [Continua in basso]

Le audizioni riprenderanno da giovedì 11 maggio fino a domenica con le sezioni Pianoforte, Canto Lirico, Archi, Fiati e Musica da camera, con gruppi provenienti da Polonia, Korea, Lituania, Germania, Giappone, Austria e da diverse regioni dell’Italia. Oltre al concerto di Gala dei vincitori del concorso musicale – in programma per domenica 14 maggio alle ore 18:00 a Palazzo Santa Chiara Tropea – è previsto per sabato alle ore 21:00 un concerto dove ad esibirsi saranno al Violino: Jelin Lee (Korea del Sud), Violino: Laura Ion (Germania) e Canto Lirico: Liliana Izyk-Pabisiak (Polonia). Il Filadelfia Festival è finanziato con risorse Pscv Piano di Sviluppo e Coesione 6/02/02 erogate ad esito dell’avviso Attività Culturali 2022 dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura – con il patrocinio del Comune di Filadelfia e della Provincia di Vibo Valentia, con il supporto del Comune di Tropea”.

LEGGI ANCHE: Tutto pronto per la XIV edizione del “Concorso musicale città di Filadelfia”