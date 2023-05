Valentia in Festa, salta a Vibo l’evento con Aboubakar Soumahoro

E’ saltata la presenza del sindacalista dell’Usb Aboubakar Soumahoro dal Festival del Sud “Valentia in Festa”. Alle 19.20 di oggi pomeriggio era in programma la presentazione del suo libro dal titolo “Umanità in rivolta. La nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità”. Ieri pomeriggio, però, a prendere posizione contro la sua presenza a Vibo Valentia è stato il coordinatore della Lega in Calabria, Giacomo Saccomanno, con la seguente dichiarazione: “Soumahoro segue profumo sostegno pubblico, imbarazzante. Dopo i fondi pubblici alla coop di famiglia travolta da scandali e inchieste, Soumahoro finisce anche in un festival regionale per presentare un libro in cui parla di “diritto alla felicità” con evidente riferimento allo shopping di lusso della propria compagna. Soumahoro imbarazzante e onnipresente quando c’è profumo di sostegno pubblico”.



Alle ore 20.24 ecco invece la dichiarazione inviata agli organi di stampa della deputata calabrese della Lega Simona Loizzo, in riferimento alle “precisazioni del Festival del Sud dopo che il coordinatore regionale Saccomanno aveva segnalato la presenza di Soumahoro all’evento per la presentazione di un libro in cui parla di ‘diritto alla felicità’. La Lega non ha mai parlato di compenso per Soumahoro, evidentemente il Festival del Sud si affretta a chiarirlo perché conosce bene l’onorevole. La kermesse è sostenuta da enti pubblici, non c’è nulla di male, certo è strano che la presenza del parlamentare sia stata annunciata e solo ora smentita. Ha dato forfait perché deve accompagnare la moglie a fare shopping?”.

Ad intervenire è stata infine l’associazione Valentia: “Ci dispiace intervenire in una polemica politica distante da Valentia in Festa e da Associazione Valentia, così come siamo dispiaciuti nel precisare che il commissario regionale della Lega è stato male informato. Teniamo a sottolineare che l’onorevole Aboubakar Soumahoro non sarà presente, come testimoniato dal programma allegato. L’onorevole Soumahoro, come quasi tutti i personaggi che costituiscono il programma di questa sesta edizione di Valentia in festa, non avrebbe comunque ricevuto alcun compenso per la presentazione del suo libro. Inoltre è fondamentale ribadire che il festival, patrocinato da diverse istituzioni locali e sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, non ha alcun colore politico. Siamo rammaricati dal constatare che l’avvocato Saccomanno, più volte dichiaratosi vicino al mondo della cultura e dei giovani, non abbia scelto di spendere un briciolo del suo tempo per pubblicizzare il più grande festival culturale giovanile del Sud d’Italia, come invece fatto da importanti istituzioni locali, nazionali ed europee. Saccomanno ha evidentemente ritenuto maggiormente importante pronunciare delle illazioni sul nostro festival, su presunti compensi e su presunte dinamiche politiche dalle quali ribadiamo la nostra totale estraneità”.

